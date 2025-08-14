Tunisie: FIH 2025 - Clap de fin en apothéose avec Nabiha Karaouli, dans toute l'étendue de son talent et de son engagement

TUNIS — La soirée du 13 août 2025 a marqué le clap de fin en apothéose de la 59ème édition du Festival International de Hammamet (FIH), avec la montée sur scène d'une icône de la chanson tunisienne, Nabiha Karaouli, pour un spectacle de clôture mémorable.

Fidèle à sa présence scénique habituelle, Nabiha Karaouli, riche d'une carrière jalonnée de succès et adulée par le public, a généreusement offert plus de deux heures de live, mêlant reprises emblématiques et morceaux entraînants qui ont fait danser et chanter l'audience à l'unisson. Sa voix puissante et reconnaissable a résonné comme un porte-voix pour la Palestine, pour les femmes palestiniennes et leur résistance, et pour la femme tunisienne, célébrée en ce jour de fête nationale.

Entre youyous et cris de joie, paroles entonnées en choeur, clins d'oeil et anecdotes, l'artiste a été en parfaite complicité avec son auditoire, partageant un univers intense, porté par l'amour des mots, des sons, de la scène et de la patrie, au fil de sa voix singulière et au rythme de son accent unique et reconnaissable.

Annoncé sold out, le concert a enchaîné les succès. L'ouverture s'est faite avec "metchaouka", annonçant l'atmosphère sobre mais captivante du concert, suivie de "ken qalbi mtaouaani", interprétée a cappella au piano, avant d'enchainer au rythme de la darbouka (percussion) avec "idha Habbouk Errteh », "mahleha", "yamma", "wech" etc.

Le moment fort et émouvant a été dédié à Mabrouka, femme tunisienne ayant brisé le silence pour dénoncer les abus dont elle a été victime. Nabiha Karaouli lui a rendu hommage exhortant toutes les femmes victimes de violences à appeler le numéro vert 1899, dispositif de soutien et de protection au service des femmes en détresse, dans un clin d'oeil poignant porté à toutes les femmes courageuses, résistantes et résilientes, déterminées à combattre toutes les formes d'abus et d'agressions. Une prestation qui a dévoilé Nabiha Karaouli dans toute l'étendue de son talent et de son engagement.