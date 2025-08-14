Algérie: Agression contre une personne à Ain Fakroun - Trois suspects placés en détention préventive

OUM EL BOUAGHI — Trois suspects impliquées dans l'agression contre une personne dans la commune d'Ain Fakroun (Oum El Bouaghi) ont été placés en détention préventive, a-t-on appris mardi auprès du parquet près le tribunal d'Ain Fakroun.

La même source a précisé qu"'en vertu de l'article 11 du code procédure pénale et après la large diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant l'agression de la victime dénommée Dhafri Moussa en date du 11 août 2025 avec violence suivie de vol au centre-ville d'Ain Fakroun, le parquet près le tribunal d'Ain Fakroun informe l'opinion publique qu'après les renseignements effectués par la police judiciaire et l'exploitation de la vidéo susmentionnée, les suspects ont été identifiés et arrêtés".

Il s'agit, selon le parquet, de (Ch. Kh) 19 ans, (S.A) 18 ans et (Gh. A) 17 ans.

La même source a ajouté que les suspects ont été présentés en date du 12 août 2025 devant le parquet, poursuivis pour délit de vol avec violence en réunion conformément à l'article 353 alinéas 01 et 03 du code pénal et ont été différés pour jugement dans le cadre des procédures de comparution immédiate.

Pour les deux suspects majeurs, le tribunal correctionnel a ordonné de les placer en détention préventive après le report de l'audience au 14 août 2025 tandis que l'autre suspect mineur a été différé devant le juge des mineurs qui a ordonné après son audition en présence de son tuteur légal de le placer en détention préventive.