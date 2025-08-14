Algérie: Basketball - Assemblée générale extraordinaire de la FABB le 30 août à Alger

12 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — La Fédération algérienne de basket-ball (FABB) tiendra une assemblée générale extraordinaire, samedi 30 août à 10h00, à la salle des conférences du Comité olympique et sportif algérien à Ben Aknoun, a indiqué mardi l'instance fédérale dans un communiqué.

Cette réunion, qui intervient en application des délibérations du bureau fédéral en date du 7 août 2025, aura pour ordre du jour l'examen de plusieurs dossiers, dont le projet de création de la Ligue nationale de basket-ball amateur et l'étude de son règlement intérieur.

Les membres de l'AG se pencheront également sur les modifications et enrichissements apportés aux règlements généraux de la FABB, ainsi que sur les recommandations du regroupement technique national, notamment en ce qui concerne les formules des différentes compétitions.

Par ailleurs, la situation de la parcelle de terrain située dans la commune de Souidania sera étudiée, tout comme la demande d'acceptation d'un don de matériel offert par la branche africaine de la Fédération internationale (FIBA-Afrique), précise la même source.

Selon la FABB, ce communiqué vaut convocation officielle, les documents relatifs à cette session exceptionnelle devant être transmis aux membres de l'AG dans les meilleurs délais.

