Algérie: 10e Conférence mondiale sur la fatwa - Belmehdi rencontre nombre de représentants des pays musulmans participants

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a rencontré, mardi au Caire (Egypte), nombre de représentants des pays musulmans participant à la 10e Conférence mondiale sur la fatwa, indique un communiqué du ministère.

A cette occasion, M. Belmehdi a rencontré le ministre égyptien des Wakfs, Osama Al-Azhari, ainsi que des ministres et oulémas des pays musulmans représentés à cet événement mondial, placé sous le thème "Former un mufti éclairé à l'ère de l'intelligence artificielle", selon la même source.