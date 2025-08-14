Algérie: L'ANPDP lance son nouveau site internet

13 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — L'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (ANPDP) a lancé son nouveau site internet qui a pour objectif de renforcer la culture juridique et numérique au sein de la société et d'ouvrir des canaux de communication plus efficaces, a indiqué mercredi un communiqué de cette instance.

Lancé à l'occasion du deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi 18-07 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, ce nouveau site "s'inscrit dans le cadre du renforcement de la transparence, de la consécration du droit d'accès à l'information et du développement des services numériques", a précisé le communiqué.

Il s'inscrit également dans le contexte de "l'engagement de l'ANPDP à mettre en oeuvre les dispositions de cette loi, à renforcer la culture juridique et numérique au sein de la société et à ouvrir des canaux de communication plus efficaces avec les citoyens, les professionnels et les institutions concernées", selon la même source.

Ce nouveau site (https://anpdp.dz/ar) met à disposition "un contenu qui permet de prendre connaissance des obligations et droits stipulés par la loi, des procédures de mise en conformité et des moyens de prendre attache avec l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel pour tout renseignement sur les dispositions de cette loi".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.