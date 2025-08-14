Algérie: L'ANPDP lance son nouveau site internet

ALGER — L'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (ANPDP) a lancé son nouveau site internet qui a pour objectif de renforcer la culture juridique et numérique au sein de la société et d'ouvrir des canaux de communication plus efficaces, a indiqué mercredi un communiqué de cette instance.

Lancé à l'occasion du deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi 18-07 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, ce nouveau site "s'inscrit dans le cadre du renforcement de la transparence, de la consécration du droit d'accès à l'information et du développement des services numériques", a précisé le communiqué.

Il s'inscrit également dans le contexte de "l'engagement de l'ANPDP à mettre en oeuvre les dispositions de cette loi, à renforcer la culture juridique et numérique au sein de la société et à ouvrir des canaux de communication plus efficaces avec les citoyens, les professionnels et les institutions concernées", selon la même source.

Ce nouveau site (https://anpdp.dz/ar) met à disposition "un contenu qui permet de prendre connaissance des obligations et droits stipulés par la loi, des procédures de mise en conformité et des moyens de prendre attache avec l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel pour tout renseignement sur les dispositions de cette loi".