Algérie: Intensification des opérations de contrôle pour assurer la stabilité du marché

ALGER — Le ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national a insisté, mercredi, sur l'intensification des opérations de contrôle sur le terrain à travers les différents marchés et points de vente afin de garantir la stabilité des prix, indique un communiqué du ministère.

Ces directives ont été données lors d'une réunion tenue au siège du ministère sous la présidence du secrétaire général (SG) du ministère, El Hadi Bakir, et ayant rassemblé les cadres de la direction régionale du Commerce de la région d'Alger, en présence du directeur du Commerce de la wilaya d'Alger et des chefs des inspections régionales du Commerce de la wilaya.

Lors de cette réunion, le SG a souligné "la nécessité d'intensifier les opérations de contrôle sur le terrain dans les différents marchés et points de vente, notamment pour les produits dont les prix connaissent une hausse injustifiée de temps à autre, comme les bananes, les pommes et les viandes rouges".

Il a également appelé à renforcer les contrôles sanitaires sur les produits alimentaires, en procédant périodiquement à des prélèvements d'échantillon pour effectuer les analyses nécessaires, notamment pour les produits périssables, afin de prévenir les intoxications alimentaires et de garantir la salubrité des aliments.

Le SG a également rappelé, lors de cette réunion qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du ministre du secteur, Tayeb Zitouni, l'importance de bien préparer les expositions dédiées aux fournitures scolaires, afin d'assurer leur disponibilité à des prix compétitifs à l'approche de la rentrée scolaire, selon la même source.