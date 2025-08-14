Algérie: Timimoun - Un financement de 200 millions DA pour la réhabilitation des foggaras

13 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

TIMIMOUN — Un financement de 200 millions DA est consacré à la réhabilitation des foggaras, un système d'irrigation traditionnel répandu dans le Sud algérien, a annoncé mercredi à Timimoun, le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal.

S'exprimant en marge de l'inspection des travaux de réhabilitation de la foggara de Metarfa (120 km Sud de Timimoun), le ministre a indiqué que la réhabilitation des foggaras, ce legs ancestral basé sur le captage des eaux souterraines et leur adduction en surface vers les palmeraies et les jardins, revêt une "grande importance", révélant, à ce titre, un projet national, financé via le Fonds national de l'eau, visant la revivification de ce patrimoine "qu'il appartient de sauvegarder".

L'objectif escompté de la réhabilitation des foggaras et leur préservation est d'accroitre leurs débits d'eau, d'encourager l'agriculture traditionnelle et d'étendre les superficies irriguées.

Ce système, très ancien dans le Sud algérien, est exploité pour l'irrigation des palmeraies et des jardins et constitue un système écologique et socioéconomique ayant contribué au développement de l'agriculture oasienne et à la fixation des populations dans la région.

Une présentation détaillée a été faite au ministre sur la réhabilitation de la foggara de Metarfa, l'une des plus importantes de la région, connectée à 1.700 puits à travers un réseau de 14 km, et qui débite quelque 35 litres/seconde d'eau et irrigue 500 hectares de jardins.

Sa réhabilitation comporte le curage de sa galerie, la reconstruction des parois des puits affaissés, l'entretien des conduits d'eau et la réalisation d'une clôture de protection du système de traditionnel de partage de ses eaux, connu localement sous l'appellation de "Kesria".

Poursuivant sa visite de travail, le ministre de l'Hydraulique a procédé, dans la daïra de Cherouine, à la mise en service d'un château d'eau de 1.200 m3, destiné à améliorer le réseau d'eau potable.

