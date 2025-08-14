Algérie: Wilayas du centre - Ouverture des marchés de solidarité pour les fournitures scolaires le 20 août

BLIDA — Quarante-trois marchés de solidarité pour la vente de fournitures scolaires seront ouverts le 20 août dans les six wilayas relevant de la Direction régionale du commerce du Centre sises à Blida, en prévision de la prochaine rentrée scolaire 2025/2026, a-t-on appris mardi auprès des responsables de cette direction.

Le directeur régional du commerce pour la région centre, Aissa Michachou, a déclaré à l'APS, que son département, en coordination avec les différents partenaires, a achevé tous les préparatifs pour l'ouverture, le 20 aout, des 43 marchés de solidarité pour la vente des fournitures scolaires à des prix compétitifs et accessibles à toutes les bourses, en prévision de la prochaine rentrée scolaire.

Les marchés de solidarité seront ouverts dans les wilayas de Blida (6), Tizi Ouzou (21), Bouira (3), Médéa (7), Ain Defla (3) et Djelfa (3), a précisé M. Michachou, notant que ces espaces seront aménagés dans les chefs-lieux des wilayas concernées et les grandes villes, pour les rapprocher des citoyens.

Plus de 290 opérateurs économiques, dont des importateurs, des producteurs, des grossistes et des détaillants, ont accepté de vendre des fournitures scolaires de qualité à des prix compétitifs et solidaires afin que le plus grand nombre de parents, de toutes les bourses, puissent les acquérir, a-t-il fait savoir.

Il a souligné que ces espaces sont très prisés par les citoyens, ce qui a incité à doubler leur nombre cette année alors qu'ils étaient 21 l'année dernière, rappelant que leur organisation s'inscrit dans le cadre des efforts visant à soutenir le pouvoir d'achat des familles, notamment celles à revenus modestes.