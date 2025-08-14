Gabon: Kelly Ondo et compagnies bénéficient d'une amnistie

Leur libération était attendue par la population depuis la prise du pouvoir par les militaires le 30 août 2023. Et cela pourrait être officiel dans les prochains jours. Le lieutenant Kelly Ondo Obiang, ainsi que ses compagnons, Estimé Manongo Bidima et Dimitri Nze Minkom, ont bénéficié d’une amnistie et seront réintégrés dans l’armée gabonaise.

Au Gabon, la libération du lieutenant Kelly Ondo Obiang ainsi que de ses compagnons Estimé Manongo Bidima et Dimitri Nze Minkom a été annoncée, le 12 août 2025, lors du communiqué final du Conseil des ministres, lu par le porte-parole du gouvernement, Laurence Ndong, par ailleurs Ministre de la Mer, de la Pêche et de l'Économie bleue. D’après les décisions issues du Conseil des ministres, ils bénéficient d’une amnistie et seront réintégrés dans les rangs de l’armée gabonaise.

Pour rappel, Kelly Ondo et compagnie sont les auteurs du coup d’État manqué du 7 janvier 2019, au lendemain de l’accident vasculaire cérébral (AVC) de l’ancien président de la République, Ali Bongo Ondimba. Les frères d’armes pourraient sortir des geôles dans les tout prochains jours.

D’après Gabon Média Time, « le député de la transition Lionel Ella Engonga avait déposé une proposition de loi en faveur de l’amnistie des faits survenus entre le 6 et le 7 janvier 2019. Cette démarche, conforme aux articles 76, 82 et 83 du règlement de l’Assemblée Nationale de la Transition, ainsi qu’aux dispositions des articles 164 à 166 du Code pénal et des articles 575 et suivants du Code de procédure pénale, a donc bien porté ses fruits ».

Une décision qui intervient au moment où le Gabon entame la 5ème République qui se veut être, par les autorités, un chapitre nouveau, une restauration de la dignité et de la cohésion sociale. Leur réintégration dans l’armée semble donc être un signal fort pour appuyer l’ambition du pouvoir exécutif.