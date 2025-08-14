Ile Maurice: Inès Tayer et Adnaan Doarika sacrés champions de la lecture à voix haute

La salle du Centre culturel d'expression française (CCEF) a résonné de voix claires et passionnées samedi dernier, alors que se tenait la grande finale du Concours de lecture à voix haute 2025. Devant un public conquis et un jury attentif, 20 finalistes, âgés de 9 à 15 ans, ont fait la démonstration que la lecture à voix haute peut être un véritable art de la scène.

Organisé par le CCEF, l'événement visait à replacer le livre et la parole au centre de l'éveil culturel des jeunes. «Dans un monde saturé d'écrans, nous voulions redonner une place à la lecture, à la voix, à l'émotion transmise par les mots», explique Noëline Frédéric, présidente du CCEF.

Répartis en deux tranches d'âge - neuf à 11 ans et 12 à 15 ans - les finalistes ont eu chacun trois minutes pour lire un extrait de roman ou de conte, soigneusement choisi, devant un jury qui a évalué la qualité de la diction, l'intonation, la posture, la compréhension du texte et la présence scénique.

Le choix des textes, allant de Roald Dahl à Saint-Exupéry, en passant par Le petit Nicolas et Le Chat botté, a enchanté le public, parents et amis venus nombreux. La salle était comble et l'ambiance empreinte d'un enthousiasme palpable.

Les gagnants de la catégorie 9 à 11 ans : (de g. à dr.) Riya Luchmun, Adnaan Doarika et Kellya Radha.

Dans la catégorie des 12 à 15 ans, c'est Inès Indya Tayer, 14 ans, qui a décroché le premier prix avec une lecture dynamique et parfaitement maîtrisée de La Potion magique de Georges Bouillon de Roald Dahl. Déjà connue sur la scène du slam, Inès a su captiver l'audience et le jury. Elle est suivie d'Elisa Grenade, 12 ans, deuxième avec une lecture émotive d'Agates et Calots de Joseph Joffo et d'Axel Maclou, 12 ans, troisième, qui a su faire voyager l'auditoire avec Le Petit Prince.

Dans la catégorie des 9 à 11 ans, c'est Adnaan Doarika, 11 ans, qui a remporté la première place avec un extrait des récrés du petit Nicolas, débordant d'humour et de justesse. Riya Luchmun, dix ans, a charmé avec Le Chat botté, se classant deuxième et Kellya Radha, neuf ans, a conquis les coeurs en lisant La Belle et la Bête, remportant la troisième place.

Les gagnants de la catégorie 12 à 15 ans : (de g. à dr.) Axel Maclou, Inès Tayer et Elisa Grenade.

Une scène, un tremplin, une mission

«Lire à voix haute, ce n'est pas seulement lire : c'est faire vivre un texte, le partager, le transmettre. C'est un acte de culture, d'écoute et de confiance en soi», rappelle Mélanie Thédore-Albert, présidente du comité d'activités du CCEF. Pour elle, cette compétition vient répondre à un besoin : «Les vacances scolaires manquent d'activités valorisantes pour les jeunes. Ce concours est une manière de combler ce vide culturel.»

Noeline Frédéric, présidente du CCEF, remet son prix à Élisa Grenade.

Le jury, composé de professionnels de l'éducation, de la culture et des arts, n'a pas eu la tâche facile. «Tous ont livré de belles prestations. Il n'y a pas de perdants ici. Chacun a offert une part de lui-même au public», confie un membre du jury.

Entracte musical par Gérard Lavigilante et son élève Alexandre Joyeuse.

Livres, voix et avenir

Chaque finaliste est reparti avec une attestation de participation, tandis que les lauréats ont été récompensés par des trophées, des livres offerts par la librairie Le Trèfle, ainsi que des abonnements gratuits à la bibliothèque du CCEF.

Fondé en 1959, le CCEF poursuit sa mission de promotion de la langue et de la culture françaises à Maurice. À travers ce concours, il entend aussi répondre aux lacunes du système éducatif, notamment le manque de pratique de l'oral. «Lire devant un public, c'est se préparer à prendre la parole dans la vie», souligne Noëline Frédéric, enseignante de formation.

Et après ?

Devant le succès de cette édition, une version adulte du concours est désormais à l'étude. Le CCEF, en partenariat avec l'Ambassade de France, le Service de coopération et d'action culturelle, ainsi que l'Association mauricienne des professeurs de français, ambitionne d'élargir son calendrier d'activités : théâtre, slam, musique, ateliers de lecture... la dynamique est lancée.

Le 9 août à Curepipe, les voix des enfants ont porté haut l'amour des livres. Une chose est sûre : la relève est assurée et elle sait lire... avec coeur.