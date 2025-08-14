Addis-Abeba — Des scientifiques travaillant dans l'état d'Afar en Éthiopie ont annoncé la découverte d'une nouvelle espèce d'Australopithèque et du plus ancien spécimen du genre Homo.

Ces découvertes pourraient révolutionner notre compréhension de l'évolution humaine.

Les fossiles, mis au jour par le projet de recherche Ledi-Geraru, révèlent que deux ancêtres humains distincts - l'Australopithèque et le premier Homo - vivaient côte à côte dans la basse vallée de l'Awash, il y a près de 2,6 à 2,78 millions d'années.

« C'est la première fois en Afrique de l'Est que nous trouvons des preuves d'une superposition temporelle et spatiale de ces deux lignées », a déclaré la professeure Amy Rector, codirectrice du projet de recherche Ledi-Geraru.

« Leur coexistence potentielle soulève de nombreuses questions, notamment sur la manière dont ils se sont affrontés dans le paysage, sur leur évolution commune dans l'état d'Afar et, finalement, sur ce que signifie être humain. »

Les découvertes comprennent 13 dents d'hominidés récemment découvertes, collectées entre 2015 et 2018. Parmi elles, une prémolaire datée d'environ 2,78 millions d'années, identifiée comme appartenant à un Homo primitif, ce qui repousse la présence connue du genre dans la région.

Une autre dentition, légèrement plus jeune que 2,63 millions d'années, a été identifiée comme appartenant à une toute nouvelle espèce d'Australopithèque, jusqu'alors inconnue de la science.

« Ces dents sont les premières espèces d'Australopithèque à avoir survécu dans la basse vallée de l'Awash après la disparition de l'espèce de Lucy », a expliqué le professeur Rector.

« À Ledi-Geraru, Homo et Australopithèque ont tous deux existé durant cette période critique, dressant un tableau bien plus complexe de notre arbre généalogique qu'on ne l'imaginait auparavant. »

Le directeur général de l'Autorité éthiopienne du patrimoine, Abebaw Ayalew, a salué ces découvertes, les qualifiant d'« une importance capitale pour l'Éthiopie et le monde entier ».

Il a souligné que « ces découvertes placent l'Éthiopie au-dessus de tout autre pays comme pays d'origine de l'humanité. Vos résultats de recherche sont précieux pour vous et pour notre pays, sans parler de la communauté scientifique dans son ensemble.»

Le projet de recherche Ledi-Geraru, fruit d'une collaboration entre l'Université d'État de l'Arizona et l'Autorité éthiopienne du patrimoine depuis 2002, a mené plusieurs expéditions dans la région Afar, aboutissant à une série de découvertes fossiles importantes.

Les derniers résultats seront publiés dans Nature dans quelques heures, consolidant ainsi le rôle de l'Éthiopie comme pôle central de la recherche paléoanthropologique.