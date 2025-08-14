Ile Maurice: Matteo Zinno - Démocratiser le tennis et le padel

Le tennis et le padel ne doivent pas rester des sports de riches. Pour donner l'envie aux jeunes Mauriciens de s'essayer à ces deux sports de raquette et favoriser l'émergence d'un vivier de joueurs à fort potentiel, l'entrepreneur, entraîneur et joueur de tennis Matteo Zinno a une stratégie qu'il a testée et qu'il développe sur plusieurs fronts, avec succès.

Matteo Zinno, bientôt 34 ans, sait perti- nemment comment mener sa barque et dans quelle direction l'orienter. Il est né à Mestre, en Italie. Lorsque ses parents, Stefano et Marilyn, viennent s'installer à Maurice, il a quatre ans. Il fait ses études primaires et secondaires au Lycée Labourdonnais. Il excelle en football, basket-ball et athlétisme. Lorsque son père, Stefano, qui joue au tennis, obtient son enregistrement auprès de la fédération de tennis, Matteo Zinno a 13 ans.

Quand son aîné reçoit une invitation pour participer au tournoi parrainé par United Basalt Products en 2004, Matteo Zinno insiste pour prendre part à ce tournoi à Petit-Camp. Il s'y rend en short de bain et joue avec une raquette de tennis achetée à Rs 500.

À la surprise générale, il figure dans les quatre tableaux de progression et est en finale dans chacun d'eux. Il est en finale chez les moins de 14 ans et perd 6-3, 6-2. «J'avais le physique mais au- cune technique. Bien que j'aie perdu ce jour-là, j'ai adoré l'expérience car c'étaient les championnats nationaux et, bien que sans technique, j'avais réussi à me hisser jusqu'en finale.»

Grosse motivation

Ayant tapé dans l'oeil de Philippe Lemoine, à l'époque directeur technique national (DTN) de tennis, ce dernier lui fait intégrer le groupe Avenir, qui comprend les meilleurs jeunes joueurs mauriciens de tennis. Matteo Zinno s'entraîne deux fois par semaine et arrête le foot pour se concentrer sur le tennis. Neuf mois plus tard, Philippe Lemoine lui propose de l'accompagner pour qu'il voie ce qu'est l'entraînement des petits.

«J'étais tous les jours à la fédération. Je l'accompagnais sur le terrain lorsqu'il entraînait les joueurs de moins de huit ans, moins de dix ans et moins de 11 ans. Je crois que Philippe Lemoine avait décelé chez moi une grosse motivation et l'envie d'apprendre mais savait mes moyens limités. À l'époque, pour jouer au tennis, il fallait avoir de gros moyens pour s'équiper. Il a pensé que si je devenais coach, cela m'aurait permis de m'entraîner davantage.»

À 14 ans et demi, le voilà donnant des leçons de tennis aux quatre à 20 ans. Et lorsqu'il boucle son brevet à 16 ans, Philippe Lemoine le fait intégrer le tronc commun sports-études, avec l'aval de la fédération de tennis. Pendant un an, il suit un cours portant notamment sur la nutrition, l'optimisation des mouvements, le fonctionnement du corps, tout ce qui concerne le sport.

Matteo Zinno réussit l'examen final. En sus d'entraîner des enfants, il joue et participe à plusieurs tournois nationaux et l'emporte dans les catégories U16, U18 et même dans celle des Seniors. «Mon meilleur résultat a été vice-champion national en senior, champion national en double hommes et champion national en double mixte.»

Il a continué à entraîner des joueurs, que ce soit à la fédération, à Riverland Ouest et dans certains hôtels, passant jusqu'à neuf heures par jour sur les terrains. Il a accompagné plusieurs de ses joueurs à l'étranger pour leur faire disputer des tournois, se mesurer à d'autres plus forts qu'eux et ainsi les inciter à se dépasser, notamment Julien Min Fah, qui, en 2009, a pris la troisième place aux Masters des huit meilleurs joueurs d'Afrique en Libye.

Il l'a aussi fait avec Jason Espitalier-Noël et Zara Lennon aux championnats d'Afrique australe au Botswana où Jason Espitalier-Noël a pris la troisième place et Zara Lennon la deuxième place.

Matteo Zinno a ensuite emmené Jason Espitalier Noël aux Petits As à Tarbes, en France, l'équivalent des championnats du monde juniors. «C'était la première fois que le drapeau mauricien y était présent.» Son autre joueur, Allan Rem- toula, s'est classé parmi les dix meilleurs au championnat français des moins de 12 ans.

En 2024, il a accompagné son joueur Sami Iraqi aux tournois de Tennis Europe. Sami Iraqi a terminé dans le Top 200 à la fin de la saison. «Il est actuellement dans une académie de tennis en France. J'ai réussi à le mettre sur le radar de la fédération française de tennis car il a un fort potentiel.»

Diversifier ses activités

Matteo Zinno n'étant pas homme à mettre tous ses oeufs dans le même panier, il a fondé son académie de tennis, la MTA, et a pris la gestion de plusieurs centres de sports dans l'île où lui et ses coachs donnent régulièrement des cours. À un moment, il avait pris les rênes du club de sports d'Azzurri.

Lorsque le padel a fait une timide percée à Maurice, il a créé une nouvelle compagnie, O2 Padel Pro, et constitué des équipes d'ouvriers pour construire des terrains de padel. Le premier a été aménagé à Azzurri. Sentant que ce sport de raquette allait prendre de l'ampleur, Matteo Zinno a importé des matières premières en quantités plus importantes de l'étranger, notamment d'ItalGreen, fournisseur n°1 européen de tout ce qui est gazon.

Un important homme d'affaires mauricien lui a commandé un terrain de padel sur sa propriété qu'il a livré à la satisfaction de celui-ci. Cela lui a ramené d'autres contrats de ce type. À ce jour, O2 Padel Pro a construit une quarantaine de terrains de padel à Maurice et dans l'océan Indien et une quinzaine de terrains de tennis à travers l'île et aux Seychelles.

Matteo Zinno refuse que le tennis et le padel restent des sports de riches. Pour avoir eu la chance de les pratiquer, même sans gros moyens, il veut démocratiser ces sports. Pour ce faire, il est moins cher que ses concurrents, que ce soit en termes de location de terrains de padel ou de courts de tennis.

Depuis quelques années, avec le concours de la Mauritius Tourism Promotion Authority et certains hôtels cinq-étoiles comme Le Shangri-La et Le Telfair, il a fait venir à Maurice des pointures internationales du tennis comme Arthur Fils, Hugo Humbert, Lorenzo Musetti, Caroline Garcia, Jelena Ostapenko, Karolína Muchová, entre autres.

«Mon objectif est d'emmener ces joueurs de haut niveau à Maurice pour que les meilleurs joueurs mauriciens les côtoient et voient comment ils s'entraînent. Ces joueurs professionnels passent quelques jours dans un cadre idyllique et sont moins stressés. Ainsi, les échanges entre eux et les Mauriciens sont simplifiés. Je veux que les joueurs mauriciens rêvent et voient plus grand, que cela les fasse se dépasser afin qu'il y ait à Maurice un vivier de joueurs de tennis à partir duquel les meilleurs puissent émerger.»

À l'avenir, il entend inviter un plus grand nombre de joueurs professionnels de tennis à Maurice avant l'Open d'Australie pour qu'ils fassent leur préparation dans un cadre paradisiaque et relâchent la pression avant de se rendre à cet important tournoi. Il est ravi de voir que Jean-Michel Giraud, président de la fédération de tennis, fait des efforts énormes pour redynamiser le tennis à Maurice. Matteo Zinno, qui n'est jamais à court d'idées, voudrait aussi redévelopper le tennis, le padel et le foot 5 dans les écoles.