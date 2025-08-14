Ile Maurice: Avishah Devi Gobin Teemul - Celle qui sait transformer ses clients

Un geste simple. Une main posée sur vos cheveux et du bout des doigts, elle établit un diagnostic précis : pointes abîmées, manque de volume, cheveux ternes ou cassés... Avishah Devi Gobin Teemul a ce don rare de redonner éclat et vitalité à chaque chevelure, qui passe entre ses mains. Mais son talent ne s'arrête pas là. Passionnée par la beauté sous toutes ses formes, elle a également élargi son expertise à l'esthétique, pour le plus grand plaisir de sa clientèle. Rencontre avec une jeune femme atypique, qui a su bâtir son succès à force de persévérance et de passion.

Son salon, elle le voit grand, et elle s'apprête à franchir une nouvelle étape en l'agrandissant. Pourtant, ses débuts ont été bien plus modestes : c'est dans le garage de ses parents qu'elle a fait ses premières armes, il y a bientôt 17 ans. «Le 15 octobre, cela fera 17 ans que j'ai débuté dans ce métier», confiet-elle avec émotion.

Depuis toujours, la coiffure fait partie de son univers. «Mon grand-père était coiffeur à domicile», raconte-t-elle. Enfant, elle passait des heures à l'observer, fascinée par son savoir-faire et sa capacité à métamorphoser ses clients. Encouragée par son oncle, elle décide de s'éloigner des cours de design qu'elle avait entamés pour se lancer, tête baissée, dans l'univers de la coiffure. «Depuis 2007, j'ai suivi des formations jusqu'en 2012. Toutefois, dès 2009, j'ai pu obtenir ma licence et ouvrir mon salon.»

Se faire un nom dans le métier n'a pas été chose facile. Il a fallu du temps, de la patience et une grande force de caractère. Chaque jour, au sein de son salon, Avi Hairdressing and Beauty Care, situé à Eau-Coulée, elle cultive son amour pour la coiffure et tisse un lien unique avec ses clients. «Chaque personne est différente, il faut savoir s'adapter aux besoins de chacun», explique-t-elle.

Car aller chez le coiffeur ne se limite pas à une simple coupe de cheveux. Beaucoup viennent aussi pour confier leurs peines, partager leurs joies et se sentir écoutés. Avishah Devi Gobin Teemul l'a bien compris : son métier exige non seulement un savoir-faire technique, mais aussi une véritable intelligence émotionnelle. «Il faut être forte, physiquement et moralement. Tout n'a pas été rose. Quand j'ai commencé, j'ai essuyé des critiques. Mais ces critiques m'ont permis d'apprendre et de progresser.»

Avec le recul, elle sait que la patience est une qualité essentielle dans son domaine. «Ce métier ne s'improvise pas. Il faut accepter d'apprendre, de faire des erreurs et de se remettre en question.» Aujourd'hui, forte de son expérience, Avishah Devi Gobin Teemul veut aller encore plus loin. «Mon objectif est de développer mon salon, d'agrandir mon équipe et d'embaucher une personne aussi passionnée que moi.»

Elle constate cependant que les jeunes générations ne s'investissent pas toujours avec la même ardeur. «Il est difficile de trouver des personnes motivées. Beaucoup d'entre elles ne pensent qu'à l'argent qu'elles peuvent se faire rapidement. Mais ce métier demande bien plus que cela. Il faut l'aimer profondément car c'est seulement avec passion que l'on peut satisfaire pleinement ses clients.»

Petit à petit, Avishah Devi Gobin Teemul s'est aussi aventurée dans le domaine de l'esthétique. «J'aime voir un client repartir avec le sourire. C'est la plus belle récompense, la preuve que j'ai accompli mon travail avec succès.» Son salon est un espace où l'on prend soin de soi, mais aussi un lieu où l'on vient se détendre et oublier, le temps d'un instant, les tracas du quotidien. «Il y a des clients qui arrivent et dont on sent immédiatement qu'ils ne vont pas bien. Alors, on parle, on rigole, on leur change les idées... »

Après 17 ans passés à travailler dans le garage familial, elle s'apprête à ouvrir un vrai salon. Un tournant décisif dans sa carrière. «C'est une nouvelle aventure qui commence, et je suis prête à relever tous les défis, qui se présenteront à moi. Avec mon savoir-faire et ma positivité, je suis convaincue que je peux aller encore plus loin.» Déterminée et passionnée, elle est la preuve vivante que lorsqu'on croit en ses rêves et que l'on travaille sans relâche, rien n'est impossible.