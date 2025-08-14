Algérie: Timimoun - Derbal insiste sur le raccordement des ksour au réseau d'assainissement

TIMIMOUN — Le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, a mis l'accent, mercredi dans la wilaya de Timimoun, sur le raccordement de l'ensemble des ksour au réseau d'assainissement.

S'exprimant en marge de la mise en service du réseau d'assainissement et la station de relevage des eaux usées des ksour de la commune de Tinerkouk (70 km Nord de Timimoun), au terme de sa visite de travail dans la wilaya, le ministre a souligné l'importance de généraliser le raccordement des ksour aux réseaux d'assainissement, dans un souci d'amélioration du cadre de vie du citoyen.

Les projets prioritaires du secteur, notamment ceux concernant les réseaux d'assainissement, seront pris en charge via le Fonds national de l'eau (FNE), en vue de permettre leur prompte prise en charge, a ajouté M. Derbal en appelant les responsables locaux du secteur à entamer d'ores et déjà la préparation leurs cahiers de charges.

Concernant l'approvisionnement en eau potable, le ministre a indiqué que la wilaya ne souffre pas d'un déficit en eau, mais enregistre quelques "points noirs" au niveau de trois de ses communes "qu'il appartient d'éliminer dans les meilleurs délais".

Il a mis également en avant la nécessité de transférer la gestion de l'eau potable des communes à l'Algérienne des eaux (ADE) et des réseaux d'assainissement à l'Office national d'assainissement (ONA), en les dotant des équipements nécessaires.

Le ministre de l'Hydraulique a assuré, par ailleurs, de l'accompagnement du son secteur aux agriculteurs en ce qui concerne le projet de réhabilitation et de revivification du système hydraulique des foggaras, "un legs ancestral qu'il appartient de sauvegarder".