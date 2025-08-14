Pour le Génie militaire tunisien, chaque chantier est bien plus qu'un projet. C'est une contribution concrète au service de l'intérêt national, un acte d'amour et d'abnégation envers la Nation.

Il s'impose aujourd'hui comme un moteur de développement national et de préservation du patrimoine. Sous la direction du Président Kaïs Saïed, ses interventions se multiplient, mettant en lumière une expertise hors pair. Autant de projets réalisés, qui sont les véritables témoins de la discipline et du sens du devoir.

Chaque intervention des forces armées traduit cet esprit de rigueur et de dévouement. Qu'il s'agisse de restaurer des monuments emblématiques ou de moderniser des infrastructures publiques, nos militaires mettent leur savoir-faire au service de la collectivité, avec une efficacité et un professionnalisme salués par tous.

Parmi les nombreuses réalisations du Génie militaire, la restauration de la mosquée de La Kasbah, haut lieu de culte et d'histoire. Le 6 juillet 2024, le Président de la République, accompagné du mufti, Hichem Ben Mahmoud, a accompli les prières d'Al-Fajr et d'Al-Subh dans cette mosquée, fraîchement réhabilitée par le Génie militaire sur ses instructions.

La levée de l'étendard blanc au sommet du minaret, rituel ancestral annonçant l'heure de la prière à travers la Médina, a symbolisé la renaissance de ce lieu de culte fermé depuis 2011. Fidèles à leur mission, les militaires ont restauré l'édifice en préservant son architecture médiévale, témoin de l'histoire religieuse tunisienne.

La même exigence s'est manifestée lors de la réhabilitation de la maison de la culture Ibn-Khaldoun, rouverte officiellement le 25 avril 2025 après des travaux en profondeur. Le Chef de l'État avait rejeté toute restauration superficielle, insistant sur la nécessité de redonner à ce lieu culturel majeur sa vocation initiale. Là encore, la discipline et la rigueur des équipes militaires ont permis de transformer cette vision en réalité.

Le 21 octobre 2024, c'est la piscine du Belvédère, joyau architectural des années 1930, qui a retrouvé son éclat. Sur instructions du Chef de l'État, elle a été restaurée dans le respect de son style historique originel pour un coût de 18 millions de dinars. À quelques pas de la piscine, la place Pasteur a connu, elle aussi, une transformation totale.

En novembre 2024, À Bir Ali Ben Khalifa (Sfax), un hôpital de campagne a vu le jour pour améliorer l'accès aux soins.

Dans la capitale, le réaménagement de la place Mongi Bali, réalisé cette année par le Génie militaire avec le soutien de la BIAT, illustre indubitablement l'attention portée à la valorisation des espaces publics. Fontaines, mobilier urbain, statue restaurée : chaque détail a été pensé dans un esprit de fidélité au patrimoine des années 1960.

Soulignons au passage qu'en dehors des grandes villes, les militaires poursuivent leur mission de développement. À Rjim Maâtoug (Kébili), ils ont façonné une véritable oasis en plein désert, avec terres agricoles, logements et infrastructures.

Pour terminer, à Kairouan, les bassins des Aghlabides sont en cours de transformation en parc écologique et historique; leur livraison est prévue en 2026.

Ces réalisations témoignent d'un engagement ferme et constant : servir notre chère patrie avec honneur, préserver son héritage et construire son avenir.