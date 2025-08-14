Tunisie: Le CAB prépare son match devant le CSS - 6027 billets en vente !

On prévoit maintes mesures pour réussir l'organisation de ce premier match joué à Bizerte.

On a tout prévu pour le match de ce samedi qui opposera les Cabistes au CSS au Stade 15-Octobre à Bizerte. En effet, la commission d'organisation, présidée par le gouverneur de la région, a décidé de mettre, à la disposition du public «jaune et noir», 6027 billets dans les différents points de vente. Des stadiers à l'intérieur et en dehors du stade veilleront à la sécurité de tous et feront en sorte que la rencontre se déroule dans de bonnes conditions.

Et chose nouvelle, on verra un espace aménagé pour des familles désireuses d'assister au match. Quant aux jeunes de moins de 18 ans, ils devront impérativement être accompagnés d'un parent. De bonnes initiatives!

Hidoussi a multiplié les séances physiques!

L'entraîneur cabiste, soucieux de doter l'équipe d'une condition physique irréprochable, a fait de la forêt du Nadhor le lieu idéal pour les exercices physiques. Il n'a pas manqué, dès lundi dernier, d'y emmener son groupe. Si certains joueurs sont au point sur ce plan- là, d'autres ont besoin de telles séances pour se mettre à jour, car l'endurance exige un rythme soutenu.

Deux Africains sont dans le viseur!

Les responsables bizertins n'arrêtent pas de chercher un pivot et un attaquant de métier pour donner plus de consistance à l'équipe. On a appris récemment, par le biais d'une source proche du club, que deux joueurs africains sont dans le collimateur du CAB. Leurs noms n'ont pas été dévoilés afin que l'opération de recrutement ne capote pas dans les derniers mètres...

Les nouveaux maillots sont là!

L'équipe cabiste endossera, cette saison sportive, deux maillots aussi beaux l'un que l'autre !

Le jaune est la couleur dominante dans l'un alors que le second est de couleur blanche mais traversé obliquement par le jaune. Ils sont en vente au magasin CABStore à l'avenue Taïeb Mehiri.