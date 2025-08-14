Tunisie: Kaïs Saïed célèbre la fête nationale de la femme aux côtés des artisanes de Sejnane

À l'occasion de la Fête nationale de la femme, le président de la République, Kaïs Saïed, s'est rendu ce mercredi 13 août 2025 à Sejnane, dans le gouvernorat de Bizerte, ville réputée pour son artisanat ancestral de la poterie modelée à la main.

Lors de cette visite, le chef de l'État a rencontré plusieurs artisanes spécialisées dans la céramique traditionnelle, un savoir-faire inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ces échanges ont été l'occasion de mettre en valeur le rôle des femmes dans la préservation des traditions et leur contribution à l'économie locale.

Kaïs Saïed a également profité de sa présence pour s'entretenir avec des habitants de la région et écouter leurs préoccupations, notamment en matière de développement local et de conditions de vie.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des célébrations du 13 août, date marquant la promulgation, en 1956, du Code du statut personnel, considéré comme une avancée majeure pour les droits des femmes en Tunisie.