Durant les sept premiers mois de l'année 2025, la Tunisie a enregistré des échanges commerciaux à hauteur de 36.973,4 millions de dinars (MD) à l'exportation et 48.877,9 MD à l'importation. Si les exportations restent quasi stables par rapport à la même période de 2024, les importations progressent fortement, creusant ainsi le déficit commercial et abaissant le taux de couverture.

Un constat marqué par des dynamiques divergentes selon les secteurs et les partenaires géographiques.

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l'extérieur aux prix courants durant les sept premiers mois de l'année 2025 montrent que les exportations ont atteint le niveau de 36.973,4 MD contre 37.034,9 MD durant les sept premiers mois de l'année 2024. Quant aux importations, elles ont atteint le niveau de 48.877,9 MD contre 46.666,7 MD durant la même période de l'année 2024.

Suite à cette évolution au niveau des exportations (-0,2 %) et des importations (+4,7 %), le déficit commercial s'établit à un niveau de -11.904,5 MD contre -9.631,8 MD durant les sept premiers mois de l'année 2024. Le taux de couverture a atteint un niveau de 75,6 % contre 79,4 % durant la même période en 2024.

Évolutions sectorielles

Selon les secteurs, les exportations ont enregistré une hausse dans le secteur mines, phosphates et dérivés de +8,6 % et le secteur des industries mécanique et électrique de +6,5 %. Par ailleurs, les exportations ont enregistré une baisse dans le secteur de l'énergie de -34,8 % sous l'effet de la diminution de nos ventes des produits raffinés (381,3 MD contre 1.143,1 MD), ainsi que dans le secteur des industries agroalimentaires de -17,5 % à la suite de la baisse de la valeur de nos ventes en huiles d'olives (2.506,1 MD contre 3.636,2 MD) et au secteur textile, habillement et cuir (-0,2 %).

Selon le groupement des produits, les importations ont enregistré une augmentation au niveau des importations des biens d'équipement de +18,6 % et des matières premières et demi-produits de +6,6 %, de même, les importations des biens de consommation sont en hausse de +12,1 %. En revanche, les importations des produits énergétiques ont enregistré une baisse de -14,9 % et les produits alimentaires de -5,1 %.

Cartographie des échanges

Les exportations tunisiennes vers l'Union européenne durant les sept premiers mois de l'année 2025, qui représentent 70,6 % du total des exportations, ont atteint la valeur de 26.120,1 MD contre 25.914,6 MD durant les sept premiers mois de l'année 2024. Les exportations sont en hausse avec l'Allemagne (+15,4 %), la France (+7,5 %) et les Pays-Bas (+11,8 %). En revanche, elles ont baissé avec l'Italie (-9,4 %) et l'Espagne (-30,4 %).

Vers les pays arabes, les exportations ont augmenté avec la Libye (+12,5 %), le Maroc (+38,5 %), l'Algérie (+20,8 %) et l'Égypte (+48,9 %). En ce qui concerne les importations avec l'Union européenne (44,2% du total des importations), elles ont atteint 21.591,4 MD contre 20 .639,5 MD durant les sept premiers mois de l'année 2024. Les importations ont augmenté avec la France (+12,7 %) et l'Allemagne (+10,3 %). En revanche, elles ont baissé avec l'Italie (-0,7 %), la Grèce (-29,7 %) et la Belgique (-7,6 %).

Hors Union européenne, les importations ont augmenté avec la Chine (+37,2 %) et la Turquie (+14,9 %). En revanche, elles ont enregistré une diminution avec la Russie (-21,9 %) et l'Inde (-9,2 %). Le solde de la balance commerciale est déficitaire de -11.904,5 MD. Ce déficit provient principalement de l'énergie (-6.037,2 MD), des matières premières et demi-produits (-3.800,4 MD), des biens d'équipement de (-1.959,6 MD) et des biens de consommation (-930,7 MD). En revanche, le groupe alimentation a enregistré un excédent de +823,4 MD.