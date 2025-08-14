Tunisie: L'ESZ brille pour son premier match - Ça commence bien !

Bon démarrage de la saison pour Anis Boujelbène et ses joueurs avec un très beau succès loin des bases.

On s'était demandé avant le match contre le CSS si l'entraîneur Anis Boujelbène avait les moyens, avec un effectif qui a fait peau neuve, de rééditer son bon parcours à la tête des Sang et Or de Zarzis. Eh bien, la réponse n'a pas tardé. Premier match, première victoire. Sur ce même adversaire auquel il en avait fait voir de toutes les couleurs au Stade Taieb Mhiri lors du match aller du 27 octobre 2024 de la saison écoulée. Pour cette saison, Anis Boujelbène a fait mieux. Il est rentré de Sfax avec trois points en or.

Anis Boujelbène n'a pas trop philosophé ni cherché à innover son plan d'approche des matches à l'extérieur.

Une défense à trois avec un rideau axial de qualité devant le gardien Seifeddine Charfi composé de Firas Ghouma , Lassâad Rjili et Pape Diallo. Les Sfaxiens ont éprouvé les pires difficultés pour percer cette muraille en béton. Sur les côtés, Jassem Belkilani et Ghassen Mahersi ont fait barrage aux attaques du CSS par les couloirs.

Devant cette arrière-garde compacte, Anis Boujelbène a mis un premier rideau défensif avec Kouni Khalfa , Ousmane Coumbassa et Moatez Chouchane comme plaque tournante. Le milieu de terrain sfaxien a été neutralisé dans sa zone, le coup a été ainsi bien joué par Anis Boujelbène et la partie essentielle de son plan de jeu a bien fonctionné.

Noemen Rahmani, artisan du beau succès

La deuxième partie de la stratégie de jeu de Boujelbène était de chercher les failles dans le compartiment défensif du CSS quand il était en déséquilibre et de ne les pas rater. Avant, il avait, après le départ de Achraf Jabri pour l'EST, Youssef Snana comme fer de lance des attaques en contre et finisseur de premier ordre.

Pour ce match, il a trouvé la bonne solution de rechange : Noemen Rahmani. Un vrai poison pour la défense sfaxienne et qui, sur deux erreurs du gardien Mohamed Hédi Gâaloul et de son axe central, a marqué deux buts décisifs et concrétisé l'intelligence tactique de l'entraîneur Anis Boujelbène dont le réalisme a prévalu. Par ce succès de la première journée, l'ESZ a bien commencé sa saison. Et Anis Boujelbène peut rêver déjà, en toute quiétude, d'une nouvelle saison exceptionnelle.