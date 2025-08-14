Gabon: Le projet de calendrier scolaire 2025-2026 déjà connu

14 Août 2025
Gabonews (Libreville)
Par MEN

Le Conseil des Ministres du 12 août 2025 a examiné le projet de calendrier scolaire 2025-2026, organisé sur neuf mois et structuré en trois trimestres de onze semaines chacun, soit 32 semaines de cours et 5 semaines d'examens nationaux.

L'enseignement est réparti en paliers : cinq au primaire et six au secondaire, alternant quatre semaines de cours et une semaine d'évaluation-remédiation.

- Rentrée administrative : du 25 au 29 août 2025 pour les établissements publics et privés, le 2 septembre pour les écoles publiques conventionnées.

- Rentrée effective des classes : 1er septembre 2025 (public et privé), 2 septembre (écoles conventionnées).

Fin d'année :

- 30 mai 2026 pour les classes sans examen (public/privé)

- 25 juin 2026 pour les écoles publiques conventionnées

- 4 juillet 2026 pour les classes à examen et établissements à programme international.

Le calendrier détaillé des examens et concours sera fixé par décision ministérielle. La rentrée 2026-2027 est prévue au1er septembre 2026 (public/privé) et au 2 septembre 2026 pour les écoles conventionnées.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.