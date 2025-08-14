Gabon: Le projet de calendrier scolaire 2025-2026 déjà connu

Le Conseil des Ministres du 12 août 2025 a examiné le projet de calendrier scolaire 2025-2026, organisé sur neuf mois et structuré en trois trimestres de onze semaines chacun, soit 32 semaines de cours et 5 semaines d'examens nationaux.

L'enseignement est réparti en paliers : cinq au primaire et six au secondaire, alternant quatre semaines de cours et une semaine d'évaluation-remédiation.

- Rentrée administrative : du 25 au 29 août 2025 pour les établissements publics et privés, le 2 septembre pour les écoles publiques conventionnées.

- Rentrée effective des classes : 1er septembre 2025 (public et privé), 2 septembre (écoles conventionnées).

Fin d'année :

- 30 mai 2026 pour les classes sans examen (public/privé)

- 25 juin 2026 pour les écoles publiques conventionnées

- 4 juillet 2026 pour les classes à examen et établissements à programme international.

Le calendrier détaillé des examens et concours sera fixé par décision ministérielle. La rentrée 2026-2027 est prévue au1er septembre 2026 (public/privé) et au 2 septembre 2026 pour les écoles conventionnées.