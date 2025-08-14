Gabon: Brice Clotaire Oligui Nguema décore des hauts dignitaires de la République

Au cours d'une audience solennelle ce jour au Palais Rénovation, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement Grand Maître des Ordres Nationaux, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé ce jour à la remise de distinctions honorifiques à quatre dignitaires de la République.

Il s'agit notamment de :

- Gilbert Ngoulakia ;

- Angélique Ngoma ;

- Cécilia Otouma Veuve Ndjavé ;

- et de Jean François Ndongou.

Les intéressés ont respectivement été élevés à la dignité de Grand Officier dans l' Ordre National de l'Étoile Equatoriale, et Grand- Croix dans l'Ordre National du mérite gabonais.

Ces distinctions honorifiques témoignent de la reconnaissance de la Nation envers ses dignes fils. Elles interviennent conformément aux dispositions statutaires de la Grande Chancellerie des Ordres Nationaux en son décret N 001186 /PR/ GCONA du 28 mars 2024, et à la réorganisation de ladite instance intervenue à l'issue de la disparition de deux de ses membres.