Gabon: Le Président de la République reçoit un émissaire congolais

14 Août 2025
Gabonews (Libreville)
Par CP

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du gouvernement, SE Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu ce jour en audience Antoine Ghonda Mangalibi, Ambassadeur Itinérant, envoyé spécial de SE Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République Démocratique du Congo.

Porteur d'un message fraternel de SE Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à son homologue gabonais, l'émissaire congolais a traduit au Chef de l'État la volonté des autorités congolaises de consolider les relations bilatérales entre Kinshasa et Libreville et de les hisser à un niveau supérieur.

Cette audience témoigne de l'excellence des relations multiformes qui unissent les deux nations depuis plusieurs décennies.

