Maroc: SMI - Le CA en hausse de 10% à fin juin 2025

14 Août 2025
Libération (Casablanca)

Le chiffre d'affaires (CA) de la Société Métallurgique d'Imiter (SMI) s'est établi à 628 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2025, en hausse de 10% par rapport à la même période de 2024.

Au deuxième trimestre 2025, le CA s'est chiffré à 326 MDH, contre 320 MDH au deuxième trimestre 2024, indique la société dans une communication financière sur ses indicateurs trimestriels au 30 juin 2025.

Cette performance s'explique principalement par l'appréciation des cours de l'argent et la consolidation des performances opérationnelles par rapport au premier semestre 2024, précise la même source.

Les investissements réalisés au cours du premier semestre 2025 se sont élevés à 98 MDH, alloués principalement aux travaux de recherche et aux infrastructures minières.

A fin juin 2025, la trésorerie s'est élevée à 176 MDH, en retrait de 136 MDH par rapport à la clôture de 2024, en raison principalement de la distribution de dividendes et de la hausse du besoin en fonds de roulement.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.