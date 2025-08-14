Madagascar: Ankazobe - Trente-deux corps vandalisés

Un acte odieux a été perpétré avant-hier à Miantso Ankazobe. Trois caveaux ont été la cible d'un pillage. Les malfaiteurs ont vandalisé trente-deux corps pour en dérober les os longs. Selon les premières informations, l'un des caveaux avait été récemment ouvert pour un enterrement. Les auteurs n'ont pas réussi à l'ouvrir. Ils ont également tenté de forcer un autre caveau ancien, sans succès, avant de s'attaquer à un troisième, construit en pierre, qu'ils ont fini par fracturer.

L'alerte a été donnée par un passant ayant remarqué des traces d'effraction sur l'un des caveaux. Prévenues, les Forces de défense et de sécurité se sont rapidement rendues sur les lieux. Les familles propriétaires, informées à leur tour, ont découvert avec horreur la disparition totale des ossements d'une sépulture.

D'après les premiers constats, les auteurs auraient agi en plusieurs étapes, revenant sur place à différents moments. Les motivations précises de ce crime restent inconnues, mais les enquêteurs privilégient la piste d'un trafic dont l'aboutissement est souvent aléatoire. Une enquête a été ouverte afin d'identifier et d'interpeller les responsables de ce pillage funéraire, qui a profondément choqué la communauté locale.