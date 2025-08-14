Madagascar: Football/CHAN 2024 - Les Barea relancent leur parcours

Madagascar a retrouvé le chemin de la victoire en s'imposant face à la Centrafrique (2-0), lors de la troisième journée de la CHAN 2024. Ce succès relance les espoirs des Barea.

Après un nul inaugural et une défaite face au pays hôte, la Tanzanie, la mission des hommes de Romuald Rakotondrabe était claire : gagner pour rester en lice. L'enjeu était partagé par une équipe centrafricaine également en quête de points. Le début de match, disputé au stade de Dar es Salaam, voyait les deux formations entrer prudemment dans la rencontre. Les Fauves centrafricains se procuraient la première occasion, mais la défense malgache intervenait avec autorité.

Madagascar répondait rapidement : à la 10e minute, Tokiniaina se présentait seul face au gardien, qui parvenait à détourner. La Centrafrique répliquait deux minutes plus tard sur une mésentente défensive, mais Toldo, attentif, veillait sur sa ligne. Plus entreprenants que lors des précédentes rencontres, les Barea multipliaient les incursions offensives sans parvenir à concrétiser. La pause était atteinte sur un score vierge.

La seconde période reprenait sur le même schéma : Madagascar dominait mais se heurtait à une défense compacte. Lalaina voyait sa frappe repoussée sur la ligne à la 65e minute, tandis que les Centrafricains tentaient de surprendre en contre. À la 75e, Toldo s'interposait encore sur une frappe à bout portant qui aurait pu changer le cours du match.

Succès capital

Alors que la fin approchait, la crainte d'un nul stérile se faisait sentir. Mais à la 84e minute, Rado interceptait un ballon au milieu de terrain, avançait et servait Tokiniaina dans la surface. Ce dernier ajustait un tir croisé imparable qui ouvrait le score et libérait les supporters malgaches.

La Centrafrique jetait alors toutes ses forces vers l'avant, mais dans le temps additionnel, Madagascar scellait sa victoire. Après une première occasion manquée par Tokiniaina, Lalaina, opportuniste, récupérait un ballon repoussé par la défense adverse et plaçait une frappe puissante au fond des filets (2-0, 90e+4).

Au coup de sifflet final, les Barea pouvaient savourer ce succès capital. « Ce n'était pas un match facile. L'objectif était de gagner et il a été atteint. Je suis fier de la prestation des joueurs, qui n'ont rien lâché jusqu'au bout. Il reste maintenant à bien négocier le match contre le Burkina Faso, une équipe difficile à manoeuvrer », a commenté le sélectionneur Romuald Rakotondrabe.

Classement du Groupe B