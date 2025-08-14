Madagascar: Mission médicale chinoise - Quatre cents soins offerts à Mahitsy

Une équipe de treize médecins de la mission médicale chinoise est présente depuis hier au Centre hospitalier de référence régionale (CHRR) de Mahitsy pour une campagne de consultations et de soins gratuits, prévue sur deux jours. Selon le Dr Clément Loda, responsable du centre, l'opération vise au moins quatre cents bénéficiaires, un chiffre susceptible d'augmenter en fonction de l'affluence. Cette mission couvre plusieurs spécialités médicales: médecine générale, infectiologie, gynécologie-obstétrique et chirurgie.

« Tous les soins, y compris les interventions chirurgicales, sont entièrement gratuits », a confirmé Li Xingxiang, chef de la mission médicale chinoise à Madagascar. Les médicaments nécessaires au traitement des patients sont également fournis sans frais.

Prise en charge élargie

Les cas nécessitant des opérations, des radiographies ou un suivi à long terme seront traités au CHRR de Mahitsy ou au Centre hospitalier universitaire (CHU) d'Anosiala, toujours aux frais de la mission. Cette initiative s'inscrit dans un programme annuel, avec d'autres campagnes prévues dans plusieurs régions du pays.

Dès la première journée, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction, estimant que la gratuité des soins répond à un besoin crucial face au coût élevé des services médicaux. « La gratuité des consultations et des médicaments m'a convaincu, compte tenu des difficultés financières qui m'empêchent de recevoir les soins nécessaires pour ma maladie», témoigne Jean Lucien Rarivoarison, souffrant de douleurs à l'estomac.

La prochaine étape aura lieu à l'hôpital d'Ambovombe, en présence des autorités malgaches et chinoises. Cet établissement occupe une place symbolique : il fut l'un des premiers à accueillir une mission médicale chinoise en 1975, marquant le début d'une coopération sanitaire qui perdure depuis près d'un demi-siècle.