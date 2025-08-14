Sénégal: Une entreprise turque souhaite implanter une usine d'armement au pays

Istanbul — Le représentant pour l'Afrique de l'Ouest d'ASER Technology, une entreprise turque spécialisée dans l'industrie d'armement, entend contribuer à la montée en puissance de l'armée sénégalaise par un projet d'implantation d'une usine de fabrication d'armes et de drones.

L'entreprise turque veut contribuer, de cette manière, à la souveraineté militaire du pays, a déclaré Serigne Gaye.

"En tant que Sénégalais, je privilégie mon pays, afin de contribuer au développement de l'industrie d'armement sénégalaise", a-t-il indiqué dans un entretien accordé à l'envoyé spécial de l'APS, en marge de la visite officielle effectuée par le Premier ministre Ousmane Sonko en Turquie, du 6 au 11 août, sur invitation du président Recep Tayyip Edogan.

"Nous espérons que ce projet va aboutir très prochainement après l'audience que nous accordée le ministre des Forces armées, Birame Diop, à Istanbul", samedi, a ajouté le représentant d'ASER Technology.

Déjà implanté en Centrafrique et en pourparlers avancés avec les autorités burkinabè, Serigne Gaye pense qu'une suite favorable sera accordée au projet d'installation d'une usine de fabrication d'armes et de drones au Sénégal.

Il ajoute qu'un mémorandum d'entente présenté au ministre des Forcées armées, en lien avec ce projet, pourrait être validé lors d'une autre Technologie rencontre prévue à Dakar.

"Il s'agit d'une usine d'assemblage, qui va générer des milliers d'emplois dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, comme l'exige les nouvelles autorités dans leur vision Sénégal 2050 et dans le Plan de redressement économique et social", a souligné Serigne Gaye.

L'avantage de ce projet est que l'armée sénégalaise y tiendra un rôle d'actionnaire, en plus de l'avantage pour le pays de bénéficier d'un transfert de technologie, selon lui.

Cet investissement devrait être rentable, malgré la dette publique sénégalaise élevée, selon le représentant d'ASER Technolgy.

La conjoncture "est mondiale", mais le plus important, c'est que "la stabilité du Sénégal fait que le pays garde intact son environnement économique favorable".

Les pouvoirs publics sénégalais ont déjà entamé un projet d'installation d'une usine de montage de véhicules militaires à Mbacké, dans la région de Diourbel (centre).

Des investissements dans le secteur du transport, concernant notamment le développement d'infrastructures ferroviaires, figurent également dans les projets qu'ASER Technolgy souhaite développer avec le Sénégal.