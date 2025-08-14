Madagascar: Art culinaire - Le pays en lice au Mondial du Fromage

14 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nicole Rafalimananjara

Madagascar participera pour la première fois au Mondial du Fromage à Tours, du 14 au 16 septembre, avec le Comptoir des Hautes Terres.

C'est une grande première dans l'histoire gastronomique malgache. Le Comptoir des Hautes Terres, artisan fromager installé à Antsirabe, représentera Madagascar au Mondial du Fromage et des Produits Laitiers de Tours, en France, du 14 au 16 septembre.

Plus de mille cinq cents fromages issus d'une cinquantaine de pays seront en lice lors de ce rendez-vous mondial, qui décernera notamment le titre de Meilleur Fromager du Monde. « C'est une page de l'histoire fromagère malgache qui s'ouvre », confie Samuel Mimouni, fondateur du Comptoir des Hautes Terres.

Quatre fromages malgaches

Pour ce baptême international, il a choisi quatre créations phares : la Tomme Anamalao, un fromage en croûte de brèdes mafane, endémique de Madagascar ; le Tany Mena, un bleu majestueux aux couleurs de la terre de la Grande Île ; le Masoandro, un fromage à pâte mi-dure affiné pendant 12 mois, levé et pressé à l'aide d'une toile en soga, qui lui confère une beauté typiquement locale ; et enfin, le Cheddar à croûte toilée au piment Gorria, un piment exploité en France sous le nom d'Espelette, qui révèle ici un caractère et un marbré inimitables. Ce fromage met à l'honneur le lien privilégié entre le piment et la cuisine malgache.

Installé à Madagascar depuis 2021, Samuel Mimouni est un passionné de gastronomie. Après avoir dirigé le restaurant L'Insolite à Antsirabe, il s'est lancé dans la fabrication de fromages, alliant techniques européennes et saveurs locales. « Cette aventure fera rayonner Madagascar à l'international et mettra en lumière toute une filière en devenir », assure-t-il.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.