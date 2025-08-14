Madagascar: Art culinaire - Le pays en lice au Mondial du Fromage

Madagascar participera pour la première fois au Mondial du Fromage à Tours, du 14 au 16 septembre, avec le Comptoir des Hautes Terres.

C'est une grande première dans l'histoire gastronomique malgache. Le Comptoir des Hautes Terres, artisan fromager installé à Antsirabe, représentera Madagascar au Mondial du Fromage et des Produits Laitiers de Tours, en France, du 14 au 16 septembre.

Plus de mille cinq cents fromages issus d'une cinquantaine de pays seront en lice lors de ce rendez-vous mondial, qui décernera notamment le titre de Meilleur Fromager du Monde. « C'est une page de l'histoire fromagère malgache qui s'ouvre », confie Samuel Mimouni, fondateur du Comptoir des Hautes Terres.

Quatre fromages malgaches

Pour ce baptême international, il a choisi quatre créations phares : la Tomme Anamalao, un fromage en croûte de brèdes mafane, endémique de Madagascar ; le Tany Mena, un bleu majestueux aux couleurs de la terre de la Grande Île ; le Masoandro, un fromage à pâte mi-dure affiné pendant 12 mois, levé et pressé à l'aide d'une toile en soga, qui lui confère une beauté typiquement locale ; et enfin, le Cheddar à croûte toilée au piment Gorria, un piment exploité en France sous le nom d'Espelette, qui révèle ici un caractère et un marbré inimitables. Ce fromage met à l'honneur le lien privilégié entre le piment et la cuisine malgache.

Installé à Madagascar depuis 2021, Samuel Mimouni est un passionné de gastronomie. Après avoir dirigé le restaurant L'Insolite à Antsirabe, il s'est lancé dans la fabrication de fromages, alliant techniques européennes et saveurs locales. « Cette aventure fera rayonner Madagascar à l'international et mettra en lumière toute une filière en devenir », assure-t-il.