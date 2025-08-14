Burkina Faso: Immersion patriotique 2025 - Le Bankuy et le Sourou mobilisent près de 5 000 participants

Le gouverneur de la région de Bankuy, Babo Pierre Bassinga, a présidé le lancement officiel régional de la première édition de l'immersion patriotique, ce mercredi 13 août 2025 à Dédougou.

4 715 filles et fils des régions du Sourou et Bankuy, tous de nouveaux bacheliers, prennent part à la première édition de l'immersion patriotique. Cette initiative des autorités qui vise à fabriquer des citoyens modèles et patriotes, engagés pour la construction du Burkina Faso.

Dans le message du président du Faso à l'occasion de cette cérémonie, il ressort que cette immersion patriotique répond aux objectifs de la Révolution progressiste populaire. Il s'agit pour le chef de l'Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, de modeler des hommes et femmes aptes à animer la Révolution enclenchée. « La révolution a besoin de citoyens honnêtes, patriotes, intègres et solidaires », a-t-il précisé.

Ces différentes valeurs seront transmises aux participants à travers diverses activités dont des activités sportives et de formation pendant une trentaine de jours. Dans la région de l'ex-Boucle du Mouhoun, les candidats à cette immersion patriotique sont répartis sur 14 sites.