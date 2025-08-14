Madagascar: Antsiranana - La journée mondiale de la jeunesse célébrée

Malgré un temps pluvieux, les jeunes d'Antsiranana ont célébré, le mardi 12 aout, avec enthousiasme leur Journée internationale. Réunis sur la place du 13 Mai, face à la Maison des jeunes, ils ont bravé les averses pour écouter les discours et participer aux animations et ateliers prévus à l'occasion de cette célébration.

Au programme : danses, chants, expositions et échanges sur le rôle des jeunes dans le développement de la région. Tous ont montré que la force et la résilience nécessaires pour surmonter les difficultés résident dans la jeunesse elle-même.

Autre temps fort : l'inauguration d'un « coin santé » dédié aux jeunes locaux, au sein même de la Maison des jeunes, pour les accompagner en matière de santé et de santé reproductive. La dimension culturelle n'a pas été oubliée, avec des prestations artistiques.

Inclusion

Pour la première fois, des jeunes en situation de handicap ont pris part aux festivités. Le président de leur association, Danielson, a affirmé que les personnes handicapées peuvent contribuer pleinement au développement local. L'émotion a été palpable durant la prestation d'Emmanuel, malvoyant, dont le chant a touché le public, prouvant que le talent ne dépend pas de la condition physique.

Grâce à l'instauration du Bureau municipal des personnes handicapées dans la ville, ces jeunes bénéficient aujourd'hui de formations et d'opportunités professionnelles. À l'issue de cette cérémonie, le Fonds des Nations Unies pour la population a remis du matériel destiné à soutenir les jeunes handicapés dans la réalisation de travaux artisanaux, un geste accueilli avec une immense joie.

De nombreuses autorités et partenaires engagés pour la cause des jeunes étaient présents pour honorer l'événement. Tous les orateurs ont insisté sur le rôle central de la jeunesse dans le développement et dans la société, les invitant à utiliser leur énergie dans des projets constructifs, à profiter de leur jeunesse non pas dans les dérives, la consommation de drogues ou les influences étrangères négatives, mais dans l'esprit d'initiative et la créativité inspirée de leur proche environnement.

« Vous êtes le pilier du développement de notre région et de notre pays, mais ne laissez pas les pièges de la vie freiner votre avenir », avertit le secrétaire général de la Région Diana, Jafimanjo.

De son côté, le jeune Abdillah Hassan Ayad, président du réseau AfriYan Diana, a souligné que les obstacles qui freinent encore l'épanouissement des jeunes Antsiranais sont l'absence de confiance en soi, que ce soit dans le cercle familial ou au niveau régional, ainsi que le manque de soutien pour concrétiser leurs projets. Certains jeunes ont des visions et des projets clairs, mais l'élan nécessaire fait défaut, ce qui constitue un handicap pour leur développement.