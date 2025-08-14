Madagascar: Concert - Le jazz s'invite à l'université

Le CRAAM a animé l'université d'Antananarivo avec Dimy Nuée, Vazo Lee et A No Name. Le public a été conquis par le jazz et les improvisations des musiciens.

Une fin d'après-midi rythmée par des notes envoûtantes et des improvisations vibrantes a enflammé l'Université d'Antananarivo. Sous un ciel capricieux, le Centre de Recherche et d'Animation Artistique et Musicale (CRAAM) a transformé, ce mercredi 13 août, le parking de l'Association des Médiateurs Culturels (ADMC) en une véritable scène à ciel ouvert.

Les instruments accordés, les micros installés et l'éclairage prêt à sublimer chaque artiste, tout était réuni pour accueillir un public déjà conquis à l'idée de vivre un voyage musical unique. Malgré un léger retard dû à la météo, passionnés de jazz, étudiants et curieux se sont rassemblés, créant une atmosphère à la fois conviviale et électrisante.

Dès 16 heures, Dimy Nuée a donné le ton avec un jazz funk irrésistible, enchaînant mélodies raffinées et rythmes percutants. Le groupe, fidèle à sa réputation, a captivé l'audience par ses arrangements audacieux et son énergie communicative. Le public, oscillant entre balancements discrets et applaudissements enthousiastes, s'est laissé porter par les improvisations.

Complicité

Le relais a ensuite été pris par Vazo Lee & A No Name, une formation qui marie habilement la puissance instrumentale et la douceur vocale. Leur prestation a été marquée par des montées en intensité, alternant passages intimistes et envolées dynamiques, maintenant l'audience en haleine jusqu'à la dernière note.

En point d'orgue de l'événement, les trois formations se sont retrouvées sur scène pour un final magistral. Dans une parfaite complicité, musiciens et chanteurs ont mêlé leurs sonorités, offrant un bouquet final 100 % jazz, riche en harmonies et en improvisations. Les spectateurs, visiblement émus, ont savouré chaque instant. « Je suis heureuse d'être ici, » confiait une fan. « J'adore le jazz et, avec l'entrée gratuite, c'est une expérience à ne pas manquer ! »

Plus qu'un simple concert, cette rencontre musicale illustre la volonté du CRAAM de mettre en lumière les talents locaux et de promouvoir la diversité musicale au sein de l'Université d'Antananarivo. Un concert qui, à coup sûr, restera dans les mémoires des amateurs de jazz présents ce jour-là.