Cote d'Ivoire: Développement socio-économique du Cavally - Du matériel agricole offert aux producteurs de manioc et de riz

Dans le cadre du projet Ecoter, les producteurs de manioc et de riz de la région du Cavally ont reçu, en appui, du matériel agricole. C'était le lundi 11 juillet 2025, à Guiglo, en présence des autorités traditionnelles et préfectorales.

Selon le point focal du projet, Dr Ouattara Djamlantigui, il s'agit de concrétiser la vision de la ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto, par ailleurs présidente du Conseil régional du Cavally. Qui, a-t-il dit, inscrit le développement de l'agriculture dans son programme, en vue de faire de la région le grenier de la Côte d'Ivoire.

Ce lot de matériel est composé de bâches pour le séchage du riz, de dabas, de machettes, de râteaux, de pulvérisateurs et de palettes de séchage. Il a rappelé que cet équipement n'est pas destiné à la vente.

Dr Ouattara Djamlantigui a indiqué que, dans cette optique, des unités de transformation seront construites à Bloléquin, Toulepleu et Guiglo. En outre, il a annoncé la remise, dans les semaines à venir, de matériel plus lourd : motoculteurs, tracteurs, camions de ramassage de manioc et bien d'autres équipements. Le tout, pour un coût global de 580 millions Fcfa, décaissés par l'Afd, auxquels s'ajoute une enveloppe supplémentaire de 400 millions Fcfa destinée à la gestion des forêts et des ressources naturelles.

Pour N'Guessan Yapi Patrick, secrétaire général de préfecture, représentant le préfet de Guiglo, cet appui vise à moderniser l'agriculture dans la région du Cavally, à accroître la production des producteurs et à réduire la pénibilité du travail, tout en améliorant le revenu. À cet effet, il a assuré les bénéficiaires de l'engagement du préfet à les accompagner.

Saluant à sa juste valeur les dons reçus, le porte-parole des bénéficiaires, Fahe Jean, a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, à la ministre d'État Anne Ouloto et à l'Agence française de développement (Afd), qui ont permis la mise en oeuvre du projet dont ils bénéficient.

« Le matériel reçu contribuera à impacter positivement le développement socio-économique de la région et notre quotidien », a-t-il déclaré, promettant de faire bon usage du matériel qui leur a été offert.