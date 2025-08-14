Lors de la visite récente du Premier ministre Ousmane Sonko en Türkiye, un protocole d'accord stratégique a été signé avec le groupe Albayrak pour la création d'une usine d'assemblage de tracteurs au Sénégal. Ce projet, qui contribuera à la diffusion de pratiques agricoles modernes, marquera surtout une étape importante dans la mécanisation agricole en Afrique de l'Ouest.

Le Sénégal et le groupe Albayrak de Türkiye s'engagent ainsi dans une démarche stratégique pour l'agriculture. Une initiative qui permettra au Sénégal de mieux parvenir à son autosuffisance alimentaire et de rentabiliser ainsi son agriculture qu'il place au coeur de ses enjeux majeurs de souveraineté, notamment alimentaire.

Surtout au regard du contexte mondial où les défis liés à la sécurité alimentaire sont pressants. Particulièrement à l'endroit de nombreux pays africains où le secteur agricole occupe une place de choix.

Le groupe Albayrak, déjà reconnu pour ses investissements dans la construction et les infrastructures portuaires, a convenu avec la délégation sénégalaise, dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko, de lancer un projet agricole visant à renforcer la mécanisation et à promouvoir des pratiques modernes.

L'accord prévoit, sous la supervision du ministère de l'agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, ainsi que du ministère de l'Industrie et du Commerce de notre pays, l'installation par le groupe Albayrak d'une usine d'assemblage de tracteurs au Sénégal destinée à desservir toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Le projet inclura également des services de montage, de maintenance, de pièces détachées, de service après-vente, ainsi que la création d'une école spécialisée dans la formation professionnelle agricole.

La cérémonie de signature s'était déroulée en présence du Premier ministre Ousmane Sonko, plusieurs ministres, ainsi que du président du conseil d'administration du groupe Albayrak, Ahmet Albayrak, du vice-président Nuri Albayrak et du président du groupe des investissements étrangers, ports et construction, Yunus Yilmaz.

Soutenir la vision Sénégal 2050

Lors de sa visite officielle en Türkiye du 7 au 11 août qui fait suite à celle du président Bassirou Diomaye Faye, effectuée du 31 octobre au 2 novembre 2024, le premier ministre Ousmane Sonko et sa délégation ont participé au Forum économique Sénégal-Türkiye organisé à Istanbul, après des rencontres officielles à Ankara.

Au sortir dudit forum, le Premier ministre a tenu, avec ses ministres des Affaires étrangères, de la Défense, de l'Économie et des Finances, de l'Énergie, de l'Industrie et du Commerce, et de l'Agriculture, des entretiens bilatéraux avec une vingtaine de dirigeants d'entreprises turques sélectionnées par l'Agence sénégalaise pour la promotion des investissements (APIX).

Cette visite représente un pilier de la stratégie de diversification des alliances dans le cadre de la vision « Sénégal 2050 ». À peine rentré de Chine, Ousmane Sonko a échangé avec des acteurs turcs publics et privés sur des projets d'infrastructures majeurs dans les secteurs stratégiques tels que la défense, l'énergie, la finance, l'agriculture et la construction, dans le cadre de partenariats public-privé ou de modèles « Build-Operate-Transfer ».

Quant au groupe Albayrak, déjà actif dans la gestion portuaire en Somalie, en Guinée, en Gambie, au Congo et en Guinée équatoriale, il investit également dans la construction, dans l'agriculture, dans le transport public et dans la gestion des déchets solides. Ses filiales agricoles, Tümosan et Sukkar, figurent parmi les plus grandes entreprises industrielles de Türkiye, selon le classement ISO 500. Notamment avec Tümosan classé à la 388e place dans la liste des 500 plus grandes entreprises industrielles, et Sukkar, dans le deuxième groupe de 500 entreprises. Tout au plus, en collaboration avec la Banque africaine de développement, Albayrak développe un modèle de production et de service visant à apporter des solutions concrètes aux enjeux de sécurité alimentaire et d'autosuffisance des pays africains.