Sénégal: Dernière édition de STEM Mousso - 400 élèves d'écoles intermédiaires formés à Diourbel et Fatick

13 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama DIEME

Au total, 400 élèves d'écoles intermédiaires ont été formés à Diourbel et Fatick par le biais d'un apprentissage pratique des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, grâce à la dernière édition de STEM Mousso, un projet soutenu par le gouvernement américain. L'annonce a été faite à travers une note de l'ambassade des États-Unis à Dakar, rendue publique mercredi.

La dernière édition de STEM Mousso a été bouclée. Dans une note publiée mercredi, l'ambassade des États-Unis à Dakar souligne que ce projet soutenu par le gouvernement américain a formé « 400 élèves d'écoles intermédiaires à Diourbel et Fatick par le biais d'un apprentissage pratique des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques ».

D'après la même source, les projets finaux des élèves étaient « inspirants ». Car ils ont abouti à la création d'une serre intelligente qui surveille la température et l'humidité et signale quand irriguer. Les élèves ont créé une voiture à batterie équipée de capteurs pour détecter les obstacles.

Et aussi, un logiciel de reconnaissance des émotions qui utilise le français et le wolof pour détecter des sentiments tels que le bonheur ou la fatigue et qui répond par des mots d'encouragement ou des rappels à la concentration.

« Aux étudiants, enseignants, mentors, partenaires et organisateurs : merci pour votre créativité, votre passion et votre dévouement. Ce projet montre clairement que l'avenir des STEAM au Sénégal est brillant et est entre de bonnes mains », se réjouit la partie américaine.

Pour rappel, le STEAM est une approche multidisciplinaire de l'apprentissage qui utilise la science, la technologie, l'ingénierie, les arts et les mathématiques comme points d'accès à l'acquisition des compétences. Cette pédagogie vise à favoriser la créativité et l'innovation chez l'élève.

