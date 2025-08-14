Burkina Faso: Le Président du Faso, Ibrahim Traoré aux bacheliers - « La Révolution a besoin de citoyens nouveaux, patriotes, intègres »

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé un message, le mercredi 13 août 2025, aux nouveaux bacheliers engagés pour un mois d'immersion patriotique.

Camarade bachelier, je vous salue et je vous félicite.

Je vous félicite pour votre succès à cet examen crucial de votre cursus scolaire et universitaire. Certains parmi vous vont sûrement intégrer la Fonction publique et être dans l'administration de notre Nation. D'autres, dans le secteur privé, mais la grande majorité va prendre d'assaut les différentes universités de notre patrie. Il est nécessaire de comprendre que notre pays est dans une Révolution. Nous avons donc décidé de vous initier et de vous donner un certain nombre de rudiments pour affronter la vie active.

C'est ainsi que l'immersion patriotique a été initiée et vous devez être fiers d'être la première promotion. La Révolution a besoin de citoyens nouveaux, de citoyens patriotes, intègres, solidaires. Et au cours de cette immersion, vous apprendrez beaucoup de choses. Vous devrez apprendre à être de bons patriotes, à ne jamais trahir la mère-patrie. Vous devez comprendre d'où vous venez, le passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que notre Révolution ? Comment projeter un avenir ?

Que voulez-vous pour votre patrie, pour vous et votre famille ? Il faut comprendre le passé, d'où est-ce que nous venons, comment nos ancêtres ont fait pour survivre à toute cette barbarie venue d'ailleurs pour les exterminer et s'accaparer de leurs terres. Comment se sont-ils battus pour nous garder nos terres que nous avons aujourd'hui, le Burkina Faso ? Vous devez comprendre les détails de notre passé. Qu'est-ce que l'Afrique a subi, qu'est-ce que le Burkina Faso a subi et comment nos ancêtres s'y sont pris pour que nous soyons là aujourd'hui en tant que Burkinabè ?

À travers cela, vous comprendrez aujourd'hui le monde, la géopolitique, pourquoi les relations humaines à travers le monde sont souvent entachées de guerres et de beaucoup d'autres phénomènes que vous ne pouvez pas comprendre tant qu'on ne vous enseigne pas l'histoire. Aujourd'hui, notre patrie est en guerre. Vous devez comprendre d'où vient cette guerre. Pourquoi on nous fait la guerre ? Pourquoi ces individus attaquent-ils

notre patrie ? Tout cela vous sera enseigné et initié. Plus, vous comprenez ce que vous vivez et mieux, vous comprenez maintenant pourquoi nous avons décidé de nous lancer dans une Révolution.

Qu'est-ce que la Révolution ? Comment comprendre qu'il fallait la Révolution pour qu'on puisse y arriver ? Il faut qu'on révolutionne nos vies. Nous sommes beaucoup en retard et avec la guerre, nous avons besoin d'aller vite, avec des citoyens d'un nouveau type, très disciplinés, engagés, des patriotes jusqu'au sacrifice suprême. Et à travers cela, vous comprendrez mieux comment vous projetez dans l'avenir. Que voulez-vous pour votre pays ? Qui ne souhaite pas demain avoir ses enfants qui vont à l'école gratuitement, qui vont être soignés convenablement dans leur patrie, qui vont se nourrir convenablement ?

C'est le sens de notre engagement. Et vous devez comprendre tout cela et que c'est possible. Si aujourd'hui, nous sommes en guerre et que nous arrivons, sur le volet du développement, à faire beaucoup de réalisations, c'est que notre patrie a des potentialités qui étaient sûrement mal exploitées. Et comment éviter que ces ressources ne retombent dans la main des impérialistes ? C'est le sens du combat. Et vous devez comprendre tous ces paramètres. Beaucoup de choses vous seront enseignées. Vous connaîtrez l'humilité. Vous devrez partager beaucoup de choses avec vos camarades et vous apprendrez à aimer votre patrie et à ne jamais trahir votre patrie.

La guerre de la désinformation ou la manipulation qui se mène aujourd'hui par les impérialistes, c'est vous qui êtes les cibles, la jeunesse, l'avenir de notre Nation. Et vous devez tout mettre en oeuvre pour apprendre à ne jamais trahir votre patrie et ne pas se faire recruter par ces impérialistes comme espions. Parce que tout leur espoir, c'est de pouvoir recruter la jeunesse, faire de vous des espions pour servir leur patrie, au détriment de votre pays. C'est-à-dire trahir votre patrie. Ils désinforment. Ils intoxiquent, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, à travers beaucoup de moyens.

Mais, vous devrez donc apprendre à faire la différence entre leur manipulation et ce que vous voulez pour votre patrie. Voilà pourquoi, cette immersion est la bienvenue et vous devez donner le meilleur de vous-mêmes pour apprendre les B.A-BA de ce que c'est que le patriotisme. Cela va continuer tout au long de votre vie, certainement, parce que l'institut des peuples noirs Farafina, que nous sommes en train de rendre opérationnel va continuer la même mission, continuer à encadrer, à enseigner la jeunesse sur notre histoire, sur notre présent et sur ce que nous pouvons faire à l'avenir.

Je vous souhaite donc de passer de très bons moments d'apprentissage pour que notre pays puisse vraiment compter sur vous. Parce que vous êtes l'avenir de la Nation. Vous devez donc reprendre le message que vous aurez appris là-bas autour de vous pour que tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'être à cette immersion puissent apprendre de vous ce que c'est que le patriotisme, ce que c'est que l'engagement pour la patrie. Apprenez bien, je vous souhaite une très bonne chance, très bon courage.

La Patrie ou la mort, nous Vaincrons.