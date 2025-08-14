Burkina Faso: Logements sociaux - De nouvelles conditions d'éligibilité

Le Président du Faso, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé, le mercredi 13 août 2025, l'hebdomadaire Conseil des ministres. Cette session ordinaire a examiné et adopté plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour, selon le Porte-parole du Gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Au titre du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Conseil a adopté un projet de décret portant conditions d'éligibilité et procédure d'accès au logement social au Burkina Faso. Le ministre Mikaïlou Sidibé déclare qu'il s'agit d'un décret d'application de la loi portant promotion immobilière au Burkina Faso, qui dispose que les conditions et les modalités d'accès au logement social sont précisées par voie réglementaire.

Ce décret instaure des principes clairs suivant les orientations du président du Faso. « Dorénavant, le logement social est construit en hauteur, les villas pavillonnaires ne seront qu'une exception et seront autorisées après examen minutieux et approfondi. Pour bénéficier d'un logement social, il faut avoir un revenu inférieur à huit fois le SMIG au Burkina Faso (360 000 F CFA) », explique le ministre chargé de l'Habitat.

Il précise que les modalités d'accès sont les locations, les locations ventes mais aussi des octrois à titre gracieux pour les personnes indigentes et celles déclarées pupilles de la Nation selon les textes en vigueur. Les personnes déjà attributaires de logement sont exclues, et les sous-locations sont interdites.

Le ministre Sidibé souligne que pour assurer la transparence et éviter les attributions multiples des logements sociaux, une plateforme numérique sera mise en place pour le suivi.

Il soutient qu'un arrêté conjoint avec le ministre de l'Economie et des Finances viendra préciser les coûts et toutes les conditions.

Pour le compte du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, le Conseil a adopté un rapport autorisant le recrutement par concours direct sans formation et par sélection sur dossiers pour l'année 2025, à titre exceptionnel.

« Pour le compte de l'année 2025, 1 367 fonctionnaires seront recrutés pour l'opérationnalisation d'actions en cours soit 778 par concours directs sans formation et 589 par sélection sur dossiers. L'incidence financière annuelle des salaires est estimée à 3 757 544 987 FCFA. Pour l'exercice de 2025, cette incidence est de 627 457 498 F CFA », explique le ministre Mathias Traoré.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso