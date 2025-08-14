Burkina Faso: Ouagadougou - Deux couples interpellés pour non-respect de la réglementation des cortèges

13 Août 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

La Direction de la coordination et la sécurité des arrondissements (DCSA) en collaboration avec l'unité Hercule ont interpellé lors du week-end dernier, deux couples pour non-respect de l'arrêté n°2024-270/CO/M/CAB/DJAC du 12 décembre 2024, portant réglementation des cortèges dans la ville de Ouagadougou.

En marge des festivités de leur mariage, les contrevenants se sont livrés a une violation de la quasi-totalité des règles en matière de circulation, acrobatie sur la voie publique, perturbant ainsi la circulation. La police municipale tout en remerciant la population pour sa collaboration à travers les différentes dénonciations, tient à rappeler à l'ensemble de la population, en particulier les futurs mariés qu'aucune tolérance ne sera acceptée en ce qui concerne le respect de la réglementation en matière de cortège. La police municipale, toujours plus proche de vous !

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.