Madagascar: Dr Joanary Tolerant - A la tête du Centre Universitaire Régional Androy

La passation officielle de fonction s'est tenue mardi 12 août 2025, le Dr Joanary Tolerant prend désormais les rênes de l'Université régionale d'Androy, plus connue sous le nom d'Anjombakilala, un terme tiré du dialecte antandroy signifiant « Temple du savoir ».

« C'est un appel de Dieu, malgré les difficultés », a déclaré le nouveau directeur, saluant l'engagement de l'OMC élargi de la région. Il a exprimé sa reconnaissance au gouvernement dirigé par le président Andry Rajoelina pour la mise à disposition de l'université et du bâtiment principal en voie d'achèvement, pouvant accueillir jusqu'à 3 000 étudiants. Quatre autres infrastructures sont prévues pour renforcer les capacités d'accueil.

Le Dr Joanary Tolerant a également souligné l'importance de la finalisation de l' « Hôpital Manarapenitra d'Ambovombe », essentiel pour les formations en sciences de la santé. « Cet hôpital est indispensable pour notre future faculté de Médecine. Nous demandons aux autorités concernées d'accélérer sa livraison », a-t-il déclaré lors de sa prise de service, avant-hier.

Dialogue

Sur le plan académique, le nouveau directeur entend faire évoluer l'établissement. « Depuis 12 ans, seules deux ou trois mentions étaient actives. Aujourd'hui, nous allons mettre en place les 6 domaines de l'enseignement supérieur reconnus à Madagascar », a-t-il soutenu. Un projet ambitieux qu'il envisage avec l'appui des élus, des autorités locales et de la communauté éducative.

La question des frais d'inscription sera également réexaminée, tenant compte de la précarité des familles dans une région fortement touchée par la sécheresse et l'insécurité alimentaire. « Un dialogue sera engagé avec les parents pour définir des tarifs accessibles », a-t-il poursuivi. Enfin, le Dr Joanary Tolerant lance un appel aux enseignants issus du Sud, présents dans les grandes universités d'Europe ou des États-Unis ainsi que dans les différentes universités de la Grande ile, à revenir contribuer à l'essor d'Anjombakilala.

Il invite aussi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, MESUPRES, à répondre rapidement aux besoins en postes budgétaires pour le personnel enseignant et administratif.