Madagascar: Programmes d'allaitement maternel - Appel à l'augmentation des allocations budgétaires par l'UNICEF et l'OMS

Les investissements dans le soutien à l'allaitement maternel restent extrêmement faibles, alors que chaque dollar investi génère 35 dollars de retombées économiques, selon la déclaration conjointe de l'UNICEF et l'OMS.Les deux organisations appellent les gouvernements, les responsables de la santé et leurs partenaires à investir dans un soutien de qualité à l'allaitement maternel.

L'allaitement maternel est une arme puissante pour la santé, le développement et la survie des nourrissons, mais le manque de soutien qualifié dans les systèmes de santé mondiaux met en péril cet objectif essentiel. Dans une déclaration commune, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur Général de l'OMS, et Catherine Russell, directrice générale de l'UNICEF, appellent les gouvernements et les partenaires de santé à un engagement accru à l'occasion de la semaine mondiale de l'allaitement maternel.

Ils demandent aux décideurs politiques de : renforcer les investissements dans les services de soins maternels et néonatals, d'augmenter les budgets nationaux dédiés aux programmes d'allaitement, d'intégrer le soutien à l'allaitement maternel dans les services de santé maternelle et infantile de routine, d'assurer la formation de tous les prestataires de santé pour qu'ils puissent conseiller les mères, même dans les situations d'urgence et de renforcer l'application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

Formations

L'allaitement maternel agit comme le « premier vaccin » des nouveau-nés, les protégeant contre des maladies courantes telles que la diarrhée et la pneumonie. Pourtant, malgré les bénéfices évidents, seulement 48% des nourrissons de moins de six mois sont exclusivement allaités, un chiffre bien au-dessous de l'objectif de 60% fixé pour 2030 par l'Assemblée mondiale de la Santé.

Ce retard est la conséquence directe d'un soutien insuffisant. Des millions de mères dans le monde se retrouvent démunies après l'accouchement, faute de conseils appropriés. L'OMS et l'UNICEF réaffirment que le renforcement des systèmes de santé pour soutenir l'allaitement maternel est un impératif à la fois sanitaire, moral et économique.

Ils s'engagent à aider les pays à bâtir des systèmes résilients où aucune mère, ni aucun enfant, ne sont laissés pour compte. Dans le cadre de la semaine de l'allaitement maternel, des séances de sensibilisation sont menées conjointement par l'UNICEF et le ministère de la Santé publique.