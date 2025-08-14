« Les dirigeants européens sont des gens formidables ». Dans la bouche de Donald Trump, l'utilisation de qualificatifs dithyrambiques n'a finalement pas de véritable portée.

Le président américain a certainement déjà une option bien définie en tête avant son sommet avec Vladimir Poutine. Mais il va s'entretenir en visioconférence avec certains d'entre eux et il se dit certain qu'ils "souhaitent voir un accord conclu". Le président Zelensky, quant à lui, passe d'une visioconférence à une autre pour essayer d'aider ses alliés à persuader le locataire de la Maison blanche à ne pas aller dans le sens des Russes.

Les Européens font bloc pour convaincre Trump

« Nous considérons les consultations des Européens comme insignifiantes. Ces derniers disent qu'ils soutiennent les efforts diplomatiques de Washington et Moscou, mais en fait, ils les sabotent ». Dans cette déclaration d'un responsable du ministère des Affaires étrangères russe, tout est dit.

Les visioconférences qui ont eu lieu hier étaient organisées pour persuader Donald Trump de défendre les intérêts de l'Ukraine face à son homologue russe. En fait, ce dernier est en position de force puisque son armée présidentielle a opéré une avancée spectaculaire mardi, conquérant 110 km² supplémentaires par rapport à la veille.

Les dirigeants européens font bloc et leurs propos sont unanimes. Ils plaident pour l'intangibilité des frontières de l'Ukraine et pour le maintien des sanctions occidentales. Le président français a renchéri en disant que « les choses étaient très claires et les questions territoriales relevant de l'Ukraine ne pouvaient être négociées ».

Cela, a-t-il fait, a été clairement exprimé par le président Trump. La porte-parole de la Maison blanche a un peu édulcoré ses propos, en parlant d'un « exercice d'écoute » qui aurait lieu lors de cette rencontre. Son format s'est réduit à une simple prise de contact. Les observateurs restent très prudents sur la suite qui lui sera donnée.