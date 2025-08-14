Madagascar: Journée internationale de la jeunesse - Une formation sur le rôle du parlementaire pour 66 jeunes

Dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse, le Sénat a accueilli, le mardi 12 août, 66 jeunes issus de divers horizons.

Une initiative portée par le président de l'institution, le général Richard Ravalomanana, soulignant l'importance de la jeunesse dans l'édification nationale. Étaient présents le ministre de la Jeunesse, Abdulah Marson Moustapha, et des représentants de l'OIT et de l'Observatoire de la jeunesse.

Les jeunes ont pris part à une simulation parlementaire, découvrant les rouages du travail législatif. Lors de la remise des attestations, le président du Sénat a insisté sur la solidarité, la responsabilité et l'engagement citoyen. Il a appelé à dépasser les clivages politiques pour bâtir ensemble un avenir prospère, mettant en avant le potentiel des jeunes et les richesses du pays. Un message fort à une jeunesse appelée à devenir actrice du développement national.