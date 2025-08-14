Madagascar: Salon de l'électronique - Organisation de la 9e édition à la gare Soarano

14 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Navalona R.

L'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo (ESPA) organise le salon de l'électronique ou « Electronics Days 9.O », dans sa 9e édition, du 22 et 23 août 2025 à l'Orange Digital Center situé à la gare Soarano

Cet événement entre dans le cadre de l'electro-Week 2025. « L'électronique au service du progrès social » étant le thème choisi pour cette année. Parrainé par le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, ce salon constitue une opportunité pour les étudiants et les professionnels d'exposer au grand public leurs projets innovants touchant ce domaine spécifique.

Il y aura également des démonstrations en direct de solutions technologiques, sans compter de nombreuses innovations réalisées par les futurs ingénieurs talentueux travaillant à l'école supérieure polytechnique d'Antananarivo. En outre, des conférences-débats ainsi que des échanges seront organisés avec des experts et des passionnés en la matière.

Accessible au grand public

Pendant ces deux jours de cette 9e édition du salon de l'Electronique sponsorisée par Orange et DevelopA, qui se tiendra à la gare Soarano, l'innovation, la technologie et la créativité seront à l'honneur. Les professionnels du secteur, les étudiants et les passionnés de l'électronique ainsi que les profanes curieux peuvent ainsi y assister pour découvrir toutes ces innovations d'autant plus que le salon est accessible gratuitement au grand public, d'après les explications des organisateurs.

Par ailleurs, des ateliers interactifs et des animations diverses comme des quiz accompagnés de divers lots auront lieu durant l'événement, sans compter les découvertes technologiques. L'objectif vise à stimuler la curiosité, encourager la créativité tout en facilitant la connectivité entre les passionnés, les professionnels et les étudiants dans la Mention Electronique au sein de l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo, a-t-on conclu.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

