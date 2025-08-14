Afrique: Electrification - L'AEW 2025 au Cap, du 29 septembre au 3 octobre

Développeurs, services publics et fournisseurs de technologies se réuniront au Cap à partir du 29 septembre, pour accélérer l'électrification du continent.

Ce sera dans le cadre de l'AEW 2025 (African Energy Week) qui prévoit des projets majeurs, des alliances stratégiques et des modèles capables d'offrir une énergie propre, fiable et évolutive. La société solaire Genesis Energy Group présentera sa stratégie d'investissements après la signature d'un accord avec Desert Technologies(Arabie saoudite) pour déployer des systèmes solaires distribués à grande échelle.

Son portefeuille dépasse 4,5 GW, avec notamment334 MW pour la raffinerie de Port Harcourt (Nigeria), 1 GW dans l'UEMOA, le Lagos Green Hydrogen Park et une plateforme de 10 milliards dedollars, dédiée aux renouvelables. Côté réseaux, Stephen Dihwa, directeur du Southern African Power Pool (SAPP), dressera le bilan d'un marché régional plus intégré. A noter qu'en février 2025, les revenus du marché concurrentiel ont bondi de 103 % à 16,3 millions de dollars pour près de 120 GWh échangés.

Au Gabon, Gabon Power Company avance sur la centrale à gaz d'Owendo (125 MW, avecWärtsilä) et la centrale solaire de Plaine Ayémé(30 MW, jusqu'à 300 000 foyers), projets qu'éclairera son PDG Philippe Ossoucah. Au Nigeria, Levene Energy détaillera son modèle intégré de licences de distribution de gaz (Ibeju-Lekki, Badagry-Seme), de pipelines à faibles émissions, et de fabrication de panneaux PV et électrification rurale avec l'Agence d'électrification rurale.