Afrique: CHAN 2024 - Victoire 2-0 des Barea face à Centrafrique

14 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Les Barea A' de Madagascar ont signé une victoire cruciale 2-0 contre les Fauves de Centrafrique au Stade Benjamin Mkapa, relançant leurs ambitions dans le groupe B du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024.

Le gardien Toldo, élu homme du match pour ses arrêts décisifs, a joué un rôle clé dans ce succès, complété par les buts tardifs de Toky Niaina (84e) et Lalaina Rafanomezantsoa (90+3).

Les Barea A' de Madagascar ont repris leur souffle ce mercredi soir au Stade Benjamin Mkapa, s'imposant 2-0 face aux Fauves de Centrafrique lors de la troisième journée du groupe B du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024. Des buts tardifs de Toky Niaina (84e) et Lalaina Rafanomezantsoa (90+3) ont permis aux protégés de Rôrô Rakotondrabe de garder intactes leurs chances de qualification pour les quarts de finale.

La rencontre a débuté sous le signe de l'équilibre, avec une première période stérile où la Centrafrique a tenu bon face à une domination malgache timide. La seconde mi-temps a vu les Barea intensifier leur pressing, mais les Fauves ont résisté jusqu'aux ultimes minutes. L'entrée de remplaçants à la 78e minute, dont Toky Niaina Rakotondraibe, a changé la donne. Après un premier raté, ce dernier a ouvert le score à la 84e minute, profitant d'une opportunité bien construite.

Exposée par cette avance, la défense centrafricaine a craqué dans le temps additionnel, permettant à Lalaina Rafanomezantsoa de sceller la victoire d'une frappe décisive (90+3). Le gardien malgache Toldo a été désigné homme du match pour ses interventions salvatrices, notamment en première période, où il a maintenu son équipe à flots face aux assauts adverses.

En conférence d'après-match, Rôrô s'est félicité de la résilience de son équipe. « C'était un match difficile, mais nous avons triomphé grâce à la motivation des joueurs. Nous avions ajusté notre tactique dès le départ, conscients qu'une victoire était impérative.

Les quatre changements à la pause ont apporté la vitesse nécessaire, et ces 4 points nous redonnent de l'espoir. Il faudra maintenant se surpasser contre le Burkina Faso », a-t-il analysé. Avec ce succès, Madagascar porte son total à 4 points, restant en lice pour la dernière place qualificative du groupe B. La Tanzanie, déjà qualifiée avec un sans-faute (9 points), domine la poule. La bataille pour la seconde place s'annonce serrée ce samedi, lorsque les Barea affronteront le Burkina Faso.

