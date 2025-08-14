Madagascar: Traitement de la peste bubonique - Un essai clinique prometteur mené à Madagascar

Madagascar, l'un des rares pays où la peste bubonique reste endémique, pourrait être à l'aube d'un tournant majeur dans sa lutte contre cette maladie historique.

Pour la première fois au monde, un essai clinique à grande échelle a été mené pour évaluer l'efficacité d'un traitement contre la peste. Conduit entre 2020 et 2024 dans 47 sites répartis sur 11 districts, l'essai baptisé IMASOY a suivi 450 patients suspectés de peste, dont 222 cas confirmés en laboratoire.

L'étude a été financée par le Wellcome Trust et le UK Foreign, Commonwealth and Development Office et realisée avec une multitude d'organismes de santé et de recherches. Pour ce faire, les chercheurs ont comparé deux protocoles. Le premier fait référence à une monothérapie orale à la ciprofloxacine pendant dix jours, administrable à domicile. Tandis que le second combine trois jours d'injections de gentamicine suivis de sept jours de ciprofloxacine.

Encourageants

Les résultats sont éloquents. Les deux traitements affichent un taux de succès d'environ 90%, avec une mortalité globale d'environ 4%. La monothérapie orale, moins contraignante, a démontré une efficacité équivalente au protocole hospitalier. Le tout en allégeant la charge pour les soignants et en réduisant les coûts à environ un dixième de ceux du traitement actuel.

« Dans un pays où les cas surviennent souvent dans des zones reculées, un traitement simple, oral et abordable change la donne », souligne Dr Mihaja Raberahona du CHUJRA. Pour Madagascar, ces conclusions ouvrent la voie à une révision des protocoles thérapeutiques, sous l'égide de l'OMS.