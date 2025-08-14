Madagascar: Affaire Ambohimalaza - Soutien d'Andry Rajoelina aux familles des victimes

Le Chef de l'Etat a reçu hier les proches des 34 jeunes ayant perdu la vie suite à l'affaire d'empoisonnement lors d'une fête d'anniversaire à Ambohimalaza. Certains rescapés y étaient également présents.

Que justice soit faite. C'est en ces termes que le président Andry Rajoelina a conclu sa rencontre avec les familles des victimes de l'affaire anniversaire noir qui s'est produit à Ambohimalaza le 15 juin dernier. Une déclaration qui en dit long sur ce que pourrait être l'issue de cette affaire. Hier, le Chef de l'Etat a reçu au Palais d'Etat d'Iavoloha les familles de ceux qui ont perdu la vie suite à cet évènement tragique.

Quelques rescapés y étaient également présents. Une trentaine de familles ont été représentées lors de ce premier face-à-face avec le Chef de l'Etat. Un face-à-face salué chaleureusement par les proches des victimes qui ont d'ailleurs déclaré qu'ils ont attendu ce moment depuis longtemps. Une occasion aussi pour le Président de la République de se mettre à l'écoute de ces derniers, mais aussi pour exprimer sa compassion et son soutien aux familles de ceux qui ont perdu la vie.

Chacun a pu exprimer son angoisse, son inquiétude, sa tristesse et ses attentes. Le Chef de l'Etat a donné une opportunité à chaque famille de raconter comment ils tentent de se remettre après la perte d'un être cher. Globalement, les familles des victimes réclament la vérité et exigent l'application de la loi contre les responsables.

Conflit familial. Le locataire d'Iavoloha a tenu d'emblée à rassurer les familles en déclarant que contrairement à ce que certains véhiculent, les tenants du pouvoir n'ont rien à cacher et ne défend quiconque impliqué dans cette histoire.

Des preuves ont d'ailleurs été révélées hier. Et Andry Rajoelina de réitérer qu'il y a eu un aveu fait par une femme qui a mis du poison sur les plats proposés ce jour-là aux invités. Par ailleurs, à entendre le Chef de l'Etat, cette dernière a même expliqué le mobile ayant provoqué son acte, et s'est excusé auprès des proches des victimes en expliquant qu'elle ne savait pas que son acte allait prendre une telle ampleur.

Une fois de plus encore, le Président de la République a confirmé que l'origine de ce drame était un conflit familial. Il a ainsi encouragé les proches des victimes à faire attention aux manipulations et aux rumeurs à visée politique autour de cette affaire.

Situations sociales critiques. Ce drame a causé de nombreux dommages collatéraux et a provoqué des situations sociales critiques. Il y a notamment des parents contraints d'abandonner leurs activités professionnelles, des veuves enceintes, des orphelins, des jeunes étudiants brillants décédés avant d'achever leur cursus. La plupart des familles sollicitent ainsi le soutien de l'Etat, particulièrement du Président Andry Rajoelina et de sa famille.

En réponse à leur demande, ce dernier a annoncé la mise en place au niveau de la Présidence de la République, d'une commission spéciale qui se chargera de dispenser un accompagnement psychologique pour faire face aux traumatismes, mais aussi d'évaluer les besoins et de coordonner l'assistance aux familles. L'Etat entend ainsi accorder un suivi personnalisé pour soutenir socialement, financièrement, professionnellement et psychologiquement les familles des défunts.

Ces derniers se sont aussi plaints des problèmes de prise en charge qu'ils auraient rencontrés à l'hôpital, le Président Rajoelina s'est ainsi engagé à saisir le ministre de la Santé Publique afin d'améliorer les services sanitaires fournis par le personnel hospitalier. En tout cas, leur rencontre avec le Président de la République semble avoir donné une lueur d'espoir aux familles qui désormais, attendent avec impatience le procès afin que justice soit faite sur cette affaire.