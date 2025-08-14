Madagascar: Trafic de tortues - Un réseau de braconniers démantelé à Tsihombe

Une opération conjointe menée le mardi 5 août 2025 a abouti à une saisie massive de tortues à Ambonaivo, dans la commune de Behazomanga, district de Tsihombe.

Les équipes de la Direction Régionale de l'Environnement et du Développement Durable (DREDD) Androy, via le service de l'Environnement et des Forêts (CEF) de Tsihombe, ont agi en collaboration avec l'organisation Turtle Survival Alliance (TSA) pour mettre fin à ce trafic illicite. Le bilan de l'opération est alarmant : 1 102 tortues avaient déjà été tuées et préparées « kitoza » (cuites), tandis que 20 autres tortues vivantes ont été saisies.

Quinze individus sont soupçonnés d'être impliqués dans cette affaire, et l'un d'entre eux a déjà été placé en détention. Un renseignement fourni par une personne de bonne volonté a permis de localiser le lieu où ces animaux protégés étaient cachés.

Cela souligne une prise de conscience croissante de la population quant à l'importance de protéger le patrimoine naturel du pays. L'ampleur de la saisie, notamment le grand nombre de tortues déjà transformées, suggère l'existence d'un réseau de braconnage important et bien organisé. Ce réseau pourrait approvisionner le marché local ou se livrer à l'exportation illégale de ces espèces. Une enquête est en cours pour identifier et arrêter les autres responsables et complices de ce réseau de trafic.