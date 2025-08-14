Afrique: Afrobasket 2025 - Défaite d'entrée des Ankoay face au Nigéria

Les Malgaches ont perdu par 59 à 77 contre les Nigérians pour leur début de compétition au Championnat d'Afrique de basket-ball 2025 en Angola.

Dure entrée. Pour leur grand retour sur la scène continentale après 14 ans d'absence, les Ankoay se sont inclinés sur le score de 59 à 77 face au géant nigérian, hier, au premier jour de l'Afrobasket 2025. Malgré une première mi-temps prometteuse, les protégés de John Douaglin n'ont pas su maintenir la cadence face à la puissance athlétique des D'Tigers.

Le coup d'envoi à Luanda était pourtant porteur d'espoirs. Le coach Douaglin, fidèle à sa stratégie, a fait confiance à ses cinq majeurs habituels pour défier l'ogre nigérian. Ainsi, Elly, Mathias, Lova, Sitraka et Kiady ont eu la lourde tâche d'entamer cette bataille. Dès le début, la bande à Elly Randriamampionona a montré qu'elle n'était pas venue en simple figurante. Ignorant le gabarit impressionnant de leurs adversaires, les Ankoay ont joué crânement leur chance, misant sur un basket rapide et collectif.

Cette audace a payé durant les deux premiers quarts-temps. Portés par une belle adresse et une défense appliquée, les joueurs malgaches ont tenu tête aux Nigérians, les talonnant de très près. À la pause, un seul petit point séparait les deux formations (38-37) en faveur du Nigeria. Un score qui laissait présager une seconde période âprement disputée et qui permettait aux supporters de croire en l'exploit.

Difficulté

Malheureusement, le retour des vestiaires fut plus compliqué. Les Nigérians, visiblement piqués dans leur orgueil, ont haussé leur niveau de jeu d'un cran. Le troisième quart-temps a marqué le tournant du match. Plus agressifs en défense et plus efficaces en attaque, les D'Tigers ont commencé à creuser un écart significatif. Les Ankoay ont connu des difficultés à trouver des solutions face au mur physique imposé par leurs adversaires. À la fin de cette période cruciale, le tableau affichait un score de 55 à 46 en faveur du Nigeria.

Cette avance, les expérimentés Nigérians ont su le gérer avec métier jusqu'au coup de sifflet final. Malgré les derniers efforts et la combativité sans faille des Mathias et consorts, l'écart n'a cessé de se creuser pour s'établir à 18 points à la fin de la rencontre (77-59).

Cette première défaite, bien que décevante, ne doit pas pour autant entamer le moral des troupes. Les Ankoay ont démontré pendant une mi-temps qu'ils avaient les armes pour rivaliser avec les meilleures équipes du continent. Il s'agira désormais de tirer les leçons de ce premier match pour aborder les prochaines échéances avec la même détermination. « Pour les prochains matchs, il faut qu'on soit capable de rester efficace et de reproduire ce qu'on a fait en vingt minutes en quarante minutes », a fait savoir le sélectionneur des Ankoay.