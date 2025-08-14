Madagascar: Pétanque / Jeux mondiaux - Yves et Judicaël entrent dans l'arène

La ville de Chengdu, en Chine, accueille la 12e édition des Jeux mondiaux, un rendez-vous international où la pétanque figure parmi les disciplines phares.

Madagascar sera fièrement représenté par deux boulistes talentueux, Yves Sédrick Rakotoarisoa et Judicaël Andrianarimalala, qui entreront en lice dans l'épreuve du tir de précision, programmée du 13 au 17 août. Yves et Judicaël, porte-drapeaux de la Grande île, débuteront leur aventure dans le premier tour de qualification de l'épreuve de tir de précision, une discipline qui demande adresse, concentration et maîtrise technique.

Yves Sédrick Rakotoarisoa se mesurera à un plateau relevé, composé de compétiteurs expérimentés tels que Khaled Mohamed Bougriba (Tunisie), Marcel Gbetable (Bénin), Ratchata Khamdee (Thaïlande), Andrea Chiapello (Italie), Jesus Escacho (Espagne), Lucas Desport (France), Jin Zhao (Chine) et Vo Minh Luan (Vietnam). De son côté, Judicaël Andrianarimalala affrontera un groupe tout aussi compétitif, avec des adversaires comme Mouna Mattoussi (Tunisie), Sara Diaz (Espagne), Sandrine Poinsot (France), Laima Alassane (Bénin), Linlin Yan (Chine), Alessia Bottero (Italie), Nantawan Fueangsanit (Thaïlande) et Kim Thi Thu Thao (Vietnam).