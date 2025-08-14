Madagascar: Pétanque / Jeux mondiaux - Yves et Judicaël entrent dans l'arène

14 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

La ville de Chengdu, en Chine, accueille la 12e édition des Jeux mondiaux, un rendez-vous international où la pétanque figure parmi les disciplines phares.

Madagascar sera fièrement représenté par deux boulistes talentueux, Yves Sédrick Rakotoarisoa et Judicaël Andrianarimalala, qui entreront en lice dans l'épreuve du tir de précision, programmée du 13 au 17 août. Yves et Judicaël, porte-drapeaux de la Grande île, débuteront leur aventure dans le premier tour de qualification de l'épreuve de tir de précision, une discipline qui demande adresse, concentration et maîtrise technique.

Yves Sédrick Rakotoarisoa se mesurera à un plateau relevé, composé de compétiteurs expérimentés tels que Khaled Mohamed Bougriba (Tunisie), Marcel Gbetable (Bénin), Ratchata Khamdee (Thaïlande), Andrea Chiapello (Italie), Jesus Escacho (Espagne), Lucas Desport (France), Jin Zhao (Chine) et Vo Minh Luan (Vietnam). De son côté, Judicaël Andrianarimalala affrontera un groupe tout aussi compétitif, avec des adversaires comme Mouna Mattoussi (Tunisie), Sara Diaz (Espagne), Sandrine Poinsot (France), Laima Alassane (Bénin), Linlin Yan (Chine), Alessia Bottero (Italie), Nantawan Fueangsanit (Thaïlande) et Kim Thi Thu Thao (Vietnam).

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.