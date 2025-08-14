Madagascar: « Foir'Ferme » - Produits locaux et bio à l'honneur

14 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

La Foir'Ferme, un événement annuel majeur organisé par Canal 7 Event, s'apprête à entamer sa 5ème édition, témoignant d'un regain d'intérêt notable pour les secteurs de l'agriculture et de l'élevage à Madagascar.

Cette manifestation, qui se tient à partir de ce jour jusqu'au17 août à la Sainte-Famille Mahamasina, est devenue une vitrine essentielle pour les producteurs locaux. L'édition précédente avait attiré plus de 8 000 visiteurs et les organisateurs prévoient d'en atteindre 10 000 durant ces quatre jours. « Cette statistique reflète une prise de conscience collective de l'importance de l'agriculture et de l'élevage pour le développement du pays.

Le nombre d'exposants participant à cet événement a largement dépassé les prévisions, selon Nadia Ramanandianina, Directrice d'exploitation évènementielle chez Canal 7 Event. Les visiteurs pourront découvrir des innovations fascinantes, comme le manioc transformé en biscuits ou en farine, démontrant le potentiel de valorisation des produits agricoles locaux.

